Svarar Hannesi fullum hálsi - „Er ekki að „leika mér” með þennan pening til að komast til útlanda“

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Magnús Árni Skjöld Magnússon, prófessor við Háskólann á Bifröst og formaður Evrópuhreyfingarinnar, segir ekkert athugavert um að hann hafi hltið Jean Monnet-styrk frá Evrópusambandinu, en Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus, hafði gert styrkveitinguna tortryggilega í þættinum Spursmál á dögunum.
Hannes Hólmsteinn nefndi styrkinn í samhengi við þjóðaratkvæðagreiðsluna er hann sagði í viðtalinu:
„Auðvitað hefur Evrópusambandið látið dálítið til sín taka hér á Íslandi. Til dæmis margir þeir sem eru helstu áróðursmeistarar fyrir Evrópusambandið á Íslandi eru beinlínis á launum hjá Evrópusambandinu.“
Nefndi Hannes þá sérstaklega Magnús og Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Báðir hafa hlotið svokallaðan Jean Monnet-styrki. Háskólinn á Bifröst tilkynnti í ágúst á síðasta ári að Magnús hefði hlotið umræddan styrk frá Evrópusambandinu til þriggja ára fyrir verkefni sem kallast Iceland's strategic role in Arctic and European security. Verkefnið var sagt fela í sér markvissa eflingu á Evrópufræðum við skólann, rannsóknir og miðlun niðurstaðna til háskólasamfélagsins, almennings og stjórnvalda. Hannes taldi þetta til fjárhagslegra tengsla milli Evrópusambandsins og þeirra sem tóku virkan þátt í umræðunni um aðild Íslands.
Magnús hefur nú svarað fyrir sig í færslu á Facebook þar sem hann bendir á að Ísland hafi verið hluti af svokölluðu Bologna-ferli frá árinu 1999 en það hafi umbreytt íslensku háskólaumhverfi til hins betra, svo sem með því að auðvelda nemendum að fá nám og gráður memetnarð verðleikum um alla Evrópu og með því að veita innspýtingu í rannsóknastarf við háskóla hérlendis.
„Evrópusambandið hefur haldið úti styrkjakerfi sem hefur gagnast þeim löndum sem aðild eiga að þessu ferli, þessu sam-evrópska háskólasvæði, en ekki þarf að eiga aðild að Evrópusambandinu til að eiga aðild að því. Þetta eru samkeppnissjóðir og Íslendingar hafa verið mjög duglegir að sækja í þá.“
Í Evrópufræði er rekið prógramm sem er kennt við einn af höfundum hugmyndarinnar um kola- og stálbandalagið sem seinna þróaðist í Evrópusambandið, en þessi höfundur var Frakkinn Jean Monnet. Fyrst hlaut Magnús styrk úr prógramminu í upphafi aldarinnar og svo aftur á síðasta ári, en það var áður en hann tók að sér formennsku í Evrópuhreyfingunni.
„En nú hefur fyrrum prófessor við HÍ stigið fram og gert þetta tortryggilegt og haldið því fram að ég hafi verið á „launum“ hjá Evrópusambandinu og „í fullu starfi” við að berjast fyrir JÁi í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst.
Hvort tveggja er rangt. Jean Monnet styrk má beinlínis ekki nota til að greiða laun fræðimannanna sem styrkinn hljóta. Ég er ekki að „leika mér” með þennan pening til að komast til útlanda og ég notaði sumarfríið mitt í þessa baráttu í ágúst. Að öðru leiti var ég í jafn fullri vinnu við annað og Sólveig Anna, Halldór Benjamín eða Haraldur Ólafsson, svo einhver sem voru dugleg í baráttunni séu nefnd, enda er stjórnarmönnum í Evrópuhreyfingunni bannað að þiggja laun fyrir störf sín skv. lögum félagsins.
Ég er mjög stoltur af því að hafa hlotið þennan litla styrk, enda er hann viðurkenning bæði á mínu starfi og þeirri stofnun sem ég starfa hjá. Ég mun standa við það sem stendur í umsókninni sem ég gerði í samstarfi við gott fólk á Bifröst í janúar 2025 og næsti liður í því er málþing um Allsherjarvarnir, sem fer fram í samstarfi við sænska og finnska sendiráðið og ríkislögreglustjóra í Norræna húsinu 17. september næstkomandi.“