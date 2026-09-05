Tveir slösuðust alvarlega í þriggja bíla árekstri – Beita þurfti klippum til að ná slasaðri stúlku úr bíl

Sex slösuðust, þar af tvö alvarlega, í þriggja bíla árekstri á Suðurlandsvegi, austan Sólheimajökuls, á sjöunda tímanum í kvöld. RÚV greinir frá.
Þyrla Landhelgisgæslunnar auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þyrlan flutti fjóra til aðhlynningar í Reykjavík, þar af voru tveir alvarlega slasaðir. Auk þess voru tveir fluttir með sjúkrabíl á Selfoss.
Sveinn Waage, leiðsögumaður með meiru, greinir frá því á Facebook-síðu sinni að hann hafi verið á meðal fyrstu á vettvang slyssins. Hann greinir frá því að klippa hafi þurft stúlku úr framsæti fólksbíls sem var illa farinn. Stúlkan hafi verið með meðvitund en töluvert slösuð.
Sveinn lofar framgöngu viðbragðsaðila og sjálfboðaliða á vettvangi. „Alger fagmennska hjá öllum viðbragðsaðilum og fumlaus samvinna sjálfboðaliða á vettvangi. Við eigum svo mikið af frábæru fólki,“ segir hann.