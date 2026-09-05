Össur segir að Hannes sjái „stórasta“ strákinn í speglinum

Össur Skarphéðinsson segir að Hannes Hólmsteinn Gissurarson hafi látið glepjast af vélabrögðum ólígarka og Pútíns þegar hann kom fram í sjónvarpsstöðinni Russia Today (RT) og útskýrði þjóðatkvæðagreiðsluna á Íslandi og hvers vegna meirihluti landsmanna kaus gegn því að hefja á ný aðildarviðræður við ESB.
Hannes hefur hlotið nokkra gagnrýni fyrir að ræða við hina umdeildu rússnesku ríkisstöð sem sökuð er um að dreifa falsfréttum og áróðri einræðisstjórnar Pútíns. Hannes sagði í viðtali við DV á dögunum að hann hafi vel vitað af því að RT væri undir stjórn rússneskra stjórnvalda en hann segist styðja Úkraínu í stríðinu við Rússa. Hins vegar telji hann rétt að nota tækifærið til að segja skoðun sína þegar honum er boðið það, óháð því hver á í hlut:
„Mér finnst sjálfsagt að nota tækifærið, ef einhver gefur mér kost á að segja skoðun mína. Ég hef til dæmis birt greinar í DV þrátt fyrir hatrammar persónulegar árásir blaðsins á mig. Hið sama er að segja um Heimildina. Ég vissi vel af því, að þessi rússneska sjónvarpsstöð var á vegum stjórnvalda. En fyrst þeir vildu tala við mig, fannst mér sjálfsagt að svara þeim.“
„Öflugasta áróðursmaskína í heiminum“
Össur fjallar um þetta í pistli á Facebook-síðu sinni og þar segir hann fráleitt að líkja RT við DV eða Heimildina. Stjarnfræðilegur munur sé á þessum fjölmiðlum:
„Hannes ver sig með því að hann tali við alla, þar á meðal miðla sem þó hafi leikið hann grátt, einsog Heimildina og DV. En munurinn á þessum íslensku örmiðlum og öflugasta áróðursmiðli Pútíns, þar sem Hannes Hólmsteinn gerðist tímabundinn kommentator, er stjarnfræðilegur.
Russia Today er öflugasta áróðursmaskínan í heiminum í dag. Henni er fyrst og fremst beitt til að koma áróðri Pútins gegn Úkraínu á framfæri um heim allan. Rangfærslur, lygar og blekkingar hafa keyrt svo úr hófi að litið er á að hún sé partur af stríði Rússa gegn Úkraínu (“hybrid warfare”). Hún hefur því sætt þungum refsiaðgerðum af hálfu ESB.“
Össur segir að Hannes hafi málfrelsi og ekki vilji hann þagga niður í honum. Hins vegar sé RT hluti af stríði Rússlands gegn Úkraínu og einhvers staðar verði að draga línuna. Össur gantast jafnframt með að Hannes hafi gert mikið úr hlut sínum í baráttu Nei-sinna og telur hann líta stórt á sig:
„Hitt er annað að Hannes hefur málfrelsi einsog aðrir og síst allra vil ég að þaggað verði niður í honum. Á langri samferð hefur hann glatt mig of oft til þess. Hann er líka einsog hann lýsti sjálfur í afar hógværri færslu, helsti höfundurinn að nýlegum sigri NEI-hreyfingarinnar.
Ólafur Ragnar fékk að vísu verðskuldað að fljóta þar með enda runnu þar saman “andar sem unnast” svo vísað sé í Jónas Hallgrímsson. Þegar Hannes burstar í sér tennurnar á morgnana er því vel líklegt að í speglinum sjái hann það sem hann alltaf hefur dreymt um - “stórasta” strákinn.“