Niðurskurðinum hvergi nærri lokið – Segir borgina glíma við útgjaldavanda en ekki tekjuvanda

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segist vilja verja störfin á gólfinu en 86 hefur sagt upp á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, þar af verður 32 boðin önnur störf hjá borginni en 54 fá ekki starf. Hildur segir í viðtali við Spursmál Morgunblaðsins að breytingarnar feli ekki í sér skerðingu á grunnþjónustu heldur sé áherslan á fækkun stjórnenda og minnkun yfirbyggingar.
Varðandi frístundastarf borgarinnar þá segir Hildur rangt sem komið hefur fram í umræðunni að verið sé að leggja niður þjónustu við börn og ungmenni:
„Í þessu samhengi erum við að leggja niður regnhlífar eða umsýslu, stjórnsýslustig sem er fyrir ofan þessar einingar.“
Segir hún að meðal þeirra sem missi vinnuna á frístundasviði séu einn framkvæmdastjóri, einn deildarstjóri, einn skrifstofustjóri og fjórir fjármálastjórar.
„Við erum sannarlega að varðveita og vernda störfin á gólfinu og fólkið sem er að sinna börnunum okkar,“ segir Hildur en breytingarnar sem kynntar voru í síðustu viku eiga að spara um 900 milljónir á ári.
Skoða útvistun
Hildur bendir á að undanfarin ár hafi tekjur borgarinnar ítrekað verið yfir áætlunum og þess vegna verið hægt að fresta sársaukafullum hagræðingaraðgerðum. Útgjöld en ekki tekjur hafi verið vandamál. Nú sé hins vegar ekki hægt að reikna með öðru en að tekjur dragist saman vegna kólnunar í hagkerfinu.
Hún segir hagræðingunni ekki lokið og fleiri svið lendi undir hnífnum. Meðal annars verði kannaðir möguleikar á útvistun verkefna og nú þegar sé hafinn undirbúningur á útvistun sorphirðu.
Einnig bendir hún á að veikindahlutfall borgarstarfsmanna hafi verið 7-8% og kostað hátt í sjö milljarða á ári. Þar sér hún svigrúm til breytinga.
Ennfremur telur Hildur að leikskólagjöld séu of lág en ekki hefur verið tekin ákvörðun um hækkun þeirra.
Hildur segir sölu fyrirtækja í eigu borgarinnar einnig í skoðun og bendir þar á Malbikunarstöðina Höfða, Ljósleiðarann og Carbfix.
Sjá nánar í Morgunblaðinu