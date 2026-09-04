Villi Birgis verulega ósáttur við Kristrúnu og ríkisstjórnina - „Helber ósannindi um samráð“

Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins og Verkalýðsfélags Akraness segir það ósatt sem ráðherrar ríkisstjórnarinnar, þar á meðal Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, hafi haldið fram um að samráð hafi verið haft í sumar við verkalýðshreyfinguna um aðgerðir til að bregðast við hinni þrálátu verðbólgu og nú því að forsendur kjarasamninga séu brostnar.
Fjallar Vilhjálmur um þetta í Facebook-færslu en tilefni hennar er frétt Vísis frá því fyrr í vikunni þar sem rætt var við Kristrúnu. Þar var haft eftir forsætisráðherra að hún væri vongóð um að finna ákjósanlega lendingu í ljósi þess að forsendur kjarasamninga eru nú brostnar. Ríkisstjórnin myndi funda í Þjóðhagsráði á fimmtudag og kynna úrræði sem ætti að liðka fyrir því að kjarasamningar haldist.
Aðilar að Þjóðhagsráði eru formenn stjórnarflokkanna ásamt meðal annars forystufólki Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Einnig sagði Kristrún að ríkisstjórnin hafi verið í góðu samtali bæði við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins í sumar.
Ekkert bólar hins vegar á kynningu á þessu úrræði en á vef Stjórnarráðsins segir að á fundi Þjóðhagsráðs hafi staðan á vinnumarkaði verið rædd, ný greining á þróun tekna samfélagshópa undanfarin áratug kynnt o.fl.
Hvar er samráðið?
Vilhjálmur kannast hins vegar ekkert við það samráð sem Kristrún lýsti í samtali sínu við Vísi:
„Helber ósannindi um samráð við verkalýðshreyfinguna. Fólkið sem gerði kjarasamningana og fer með samningsumboðið. Við það er nánast ekkert talað! Þetta er staðreyndin þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi í allt sumar talað um gríðarlegt samráð, mikla vinnu og að unnið sé hörðum höndum að lausn vegna forsendubrests kjarasamninganna. Samráð við hvern? Ég kannast ekki við þetta samráð þegar kemur að þeim atriðum sem raunverulega skipta máli til að liðka fyrir lausn vegna forsendubrests. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hefur einnig talað skýrt um þetta samráðsleysi stjórnvalda á öllum sviðum.“
Vilhjálmur spyr hvernig stjórnvöld geti haldið því fram að á Íslandi sitji ríkisstjórn sem vinni þétt með verkalýðshreyfingunni þegar forystufólk stærstu félaga verkafólks kannist vart við þetta svokallaða samráð:
„Að halda slíku fram við þessar aðstæður eru að mínu mati helber ósannindi.“
Þegar kemur að Þjóðhagsráði segir Vilhjálmur að það hafi ekkert umboð til að taka ákvarðanir eða ganga til samninga. Ráðið sé samráðsvettvangur en síðan bóli ekkert á þeim aðgerðum sem Kristrún hafi boðað:
„Hvað hefur þá verið gert í allt sumar? Við höfum hlustað á yfirlýsingar um gríðarlega vinnu, víðtækt samráð og að lausnir séu handan við hornið. Nú er komið að skuldadögum – og ekkert gerist.“
Aldrei
Vilhjálmur minnir á að forsendur kjarasamninga séu brostnar en samt ræði stjórnvöld nánast ekkert við fólkið sem gerði kjarasamningana og fari með umboð félagsmanna sinna:
„Ég hef starfað í verkalýðshreyfingunni í 22 ár og hef aldrei kynnst öðrum eins vinnubrögðum í jafn alvarlegu kjaramáli. Þetta er ekki samráð. Þetta er sýndarmennska. Og ef ríkisstjórnin ætlar áfram að kalla sig ríkisstjórn sem vinnur þétt með verkalýðshreyfingunni þá verður hún að fara að sýna það í verki.“
„Talið við fólkið sem hefur umboðið. Leggið raunverulegar aðgerðir á borðið. Hættið fagurgalanum. Vinnandi fólk á betra skilið en þessa framkomu.“