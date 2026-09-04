„Staðan hefur verið þannig að ríkið gínir hér yfir öllu á þessum markaði, er bæði með fastan tekjustofn sem er í útvarpsgjöldunum, sem er skattur á okkur landsmenn, sem stækka bara og stækkar eftir því sem þjóðinni fjölgar, og síðan er það líka á auglýsingamarkaði,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Í vikunni voru kvöldfréttir Sýnar lagðar niður eftir tæplega fjörutíu ára sögu, Rósa starfaði sjálf á fréttastofunni í áraraðir.
Í viðtali í þættinum Átakalínur á DV segir Rósa það ömurlegt að horfast í augu við slaufun kvöldfréttatímans. „Það að ríkið sé bæði með þennan fasta tekjustofn í gegnum útvarpsgjaldið og á auglýsingamarkaði er augljóslega það sem skekkir samkeppnisstöðuna umfram allt annað. Og við vitum það að á Norðurlöndunum að þá er það ekki þannig, þá eru ríkisreknu miðlarnir, þeir eru ekki á auglýsingamarkaði.“
Rósa vill að spyrnt verði við einokunarstöðu RÚV. „Ég vil bara ítreka það að þetta er ekki staða sem við viljum vera í árið 2026, að hér sé ein ríkisrekin sjónvarpsfréttastöð. Við erum komin á sama stað og Norður-Kórea,“ segir Rósa.
Hún er ekki hrifin af áætlunum ráðherra um að veita hluta af auglýsingatekjum RÚV til annarra fjölmiðla. „Það er náttúrulega bara verið að pissa í skóinn sinn, þetta er ekki málið. Það þarf að taka RÚV af auglýsingamarkaðnum eigi aðrir fjölmiðlar að hafa tök á því að keppa á svona sæmilegum jafnréttisgrundvelli. Ég er reyndar þeirrar skoðunar að útvarpsgjaldið eigi líka að leggja niður og frekar þá að setja þetta apparat á fjárlög, eins og er á flestum Norðurlöndunum. Við getum lært af þeim, þeir hafa verið að þróa sínar aðferðir á undanförnum árum og gera breytingar og slíkt, en þar virðast hlutirnir ganga ágætlega og ég tek það fram, að ríkisfjölmiðlarnir eru ekki á auglýsingamarkaði,“ segir Rósa.
„Ef þetta hefði verið gert löngu fyrr þá væri staðan önnur og neyðarópið sem barst í fyrra, það er náttúrulega dapurt að það hafi ekki verið hlustað neitt á það. Og þetta með að vera að taka hlut af auglýsingatekjum RÚV og færa það yfir til annarra, þetta er bara klúður, við eigum bara að ganga alla leið.“
Í þættinum er einnig rætt við Eyrúnu Magnúsdóttur á Gímaldinu.