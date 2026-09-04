Íbúum í hjólhýsabyggð við Sævarhöfða hefur verið gert að rýma svæðið fyrir 1. nóvember, en þá verður lokað fyrir rafmagn á svæðinu, skrúfað fyrir vatnið og lokað fyrir aðgengi að húsnæði þar sem íbúar hafa haft aðgengi að þvottavél og þurrkara. Þetta kom fram í kvöldfréttum RÚV.
Þrettán manns búa í hjólhýsabyggðinni í 12 hjólhýsum og hafa undanfarin ár verið nokkuð erfið vegna óvissu. Hópurinn bjó áður á tjaldsvæði í Laugardalnum og hafði þá dvalið á tjaldsvæðinu árum saman. Síðan var þeim bolað út en boðið að flytjast tímabundið á iðnaðarplan á Sævarhöfða. Þetta var árið 2023 en aldrei kom nein varanleg lausn. Iðnaðarplanið þótti óhentugt og hefur verið líkt við sorphaug og drullusvað. Þegar nýr meirihluti tók við í borginni á síðasta ári var hjólabúum lofað nýrri staðsetningu og í apríl á þessu ári samþykkti borgarráð leigusamning um hýsin í Gufunesi. Eftir borgarstjórnarkosningarnar tók enn annar meirihluti við og sagði þá upp samningnum. Þar með hafa íbúar ekki fengið nýja staðsetningu en hefur þó verið gert að rýma iðnaðarplanið á Sævarhöfða.
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, íbúi og gjaldkeri Samtaka hjólabúa, ræddi við kvöldfréttirnar og sagði engan frá borginni hafa boðið íbúum lausnir.
„Það hefur enginn frekar en fyrri daginn frá borginni haft samband við okkur,“ segir Geirdís en hún segir hjólabúa hafa óskað eftir úrræðum.
„Við erum bara öll að fara af límingunum af kvíða og erum, eins og eðlilegt er, mjög reið yfir þessu.“
Formaður borgarráðs, Einar Þorsteinsson, vildi ekki ræða málið við fréttastofu RÚV.