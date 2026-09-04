Umdeild kickbox rimma í Orlando – Nasisti sigraði gyðing í hringnum og allt trylltist

Yfirlýstur nasisti sigraði gyðing sem flaggaði ísraleska fánanum í kickbox keppni í Orlando. Eftir sigurinn rétti sigurvegarinn upp hendina að nasistasið.
Bandaríska dagblaðið New York Post greinir frá þessu.
Á laugardag fór fram rimma í kickbox á milli Paul Miller og Ben Azoulay í Kia Center í Orlando, þar sem körfuknattleiksliðið Orlando Magic leikur sína heimaleiki. Keppnin var vægast sagt umdeild og hitinn mikill í húsinu.
Slagsmál brutust víða út
Hinn 38 ára Paul Miller, kallar sig Sígauna Krossfarann, og fer ekkert leynt með hatur sitt á gyðingum. Meðal annars er hann með húðflúr af merki hinna alræmdu SS-sveita Heinrich Himmler á viðbeininu. Gyðingasamtökin ADL hafa kallað hann gyðingahatara og æsingamann. Hann er sígauni að uppruna en titlar sig hvítan þjóðernissinna og hefur tengst öfgahægri samtökum á borð við Proud Boys.
Hinn 36 ára Ben Azoulay er kallaður Kóngurinn og fer ekki leynt með að vera stoltur af gyðinglegum bakgrunni sínum. Azoulay er mikill stuðningsmaður Ísraels og Ísraelshers og mætti með ísraelska fánann í hringinn á laugardag.
Ljóst var því að um mjög eldfima rimmu var að ræða. Áhorfendur létu líka í sér heyra, bauluðu og fögnuðu til skiptis og sjá mátti suma flagga hakakrossinum og heilsa að nasistasið. Var hitinn slíkur að kítingur og slagsmál brutust út víða á leikvanginum á milli áhorfenda. Meðal annars eftir að ein kona hrifsaði hakakrossfána í burtu.
Skiptust á svívirðingum
Rimman sjálf var mjög jöfn og dómarar ekki sammála um sigurvegarann. Fleiri töldu hins vegar Miller hafa haft betur og því stóð hann uppi sem sigurvegari. Notaði hann tækifærið til þess að níða andstæðing sinn.
„Hann er ekki hörkutól. Hann er ekki alfa maður. Hann er stuttur lítill gyðinga drjóli,“ sagði Miller og heilsaði að nasistasið áður en hann yfirgaf leikvanginn.
Azoulay sagðist heita því að sigra alla gyðingahatara í framtíðinni. Gerði hann einnig grín að Miller.
„Ég sparkaði í punginn á honum þannig að hann eignast engin nasistabörn,“ sagði Azoulay.
Borgarstjórinn ekki sáttur
Ekki voru allir ánægðir með uppákomuna. Var kynþáttaníðið sem þar var sýnt og hatrið harðlega fordæmt. Meðal annars af Buddy Dyer, borgarstjóra Orlando.
„Tákn haturs barst til borgarinnar okkar um helgina. En hatur, ótti og sundrung verða aldrei velkomin hér,“ sagði hann.