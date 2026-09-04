Skordýr fundust í kjötsúpu leikskólabarna í sex skólum – Yfirlýsing Skólamats

Skordýr fundust í kjötsúpu leikskólabarna í hádeginu í dag. Maturinn kom frá Skólamat en fyrirtækið segir um frávik að ræða í aðkeyptu hráefni frá fyrirtækinu Garra.
„Í dag bárust Skólamat tilkynningar um skordýr í hrísgrjónum sem notuð höfðu verið við matargerð. Um er að ræða frávik sem fannst í aðkeyptu hráefni frá fyrirtækinu Garra en ekkert hefur komið fram sem bendir til þess að rekja megi frávikið til framleiðslu, matseldar, framreiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat,“ segir í yfirlýsingu Skólamats.
Verkferlar hafi verið virkjaðir um leið og upplýsingar bárust. Viðkomandi hráefni var tekið úr notkun og fargað. Tilkynningar hafa borist frá sex skólum. Málið hefur verið tekið upp við byrgja.
„Heilbrigðiseftirlitið var upplýst um málið og kom á starfsstöð Skólamatar til að fara yfir aðstæður og verklag. Engar athugasemdir voru gerðar á vettvangi að lokinni þeirri skoðun Staðfest er að ekki stafaði heilsufarsleg hætta af atvikinu. Það breytir því ekki að við lítum málið alvarlegum augum og hörmum það mjög. Við bregðumst við af festu þegar frávik kemur upp, óháð því hvar uppruna þess er að finna,“ segir í yfirlýsingunni.
Viðbrögð Skólamatar hafi miðað að því að stöðva notkun hráefnisins, rekja það, kanna umfang málsins, upplýsa viðeigandi aðila og tryggja að frekari dreifing ætti sér ekki stað.
„Matvælaöryggi og gæði eru grundvallaratriði í starfsemi Skólamatar. Við höfum því farið yfir atburðarásina og viðbrögð okkar frá því fyrsta tilkynning barst og munum fylgja málinu áfram eftir með umræddum birgja og eftirlitsaðilum.
Skólamatur mun líkt og undanfarin ár bjóða upp á kjötsúpu á Ljósanótt í kvöld. Súpan í kvöld verður gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Við hörmum innilega atvikið sem átti sér stað í dag og ítrekum enn fremur að atburðir dagsins tengjast ekki framleiðslu, framreiðslu og verkferlum Skólamatar heldur fráviki í aðkeyptu hráefni,“ segir í yfirlýsingunni.