Segir Vestmannaeyjar munu glata sjarmanum verði göng að veruleika

Jón Viðar Jónsson rithöfundur, leikhúsgagnrýnandi og þjóðfélagsrýnir furðar sig á að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hafi undirritað viljayfirlýsingu um þátttöku ríkisins í fýsileikakönnun vegna hugsanlegrar gerðar jarðganga til Vestmannaeyja. Telur Jón Viðar um sóun á skattfé að ræða en vill einnig meina að verði jarðgöng til Eyja að veruleika muni eyjarnar ekki verða eins heillandi og þær hafi verið.
Jón Viðar skrifar:
„Ekki er öll vitleysan eins. Nú á að fara að moka skattfé okkar í undirgöng til Vestmannaeyja. Hvað hefur komið yfir innviðaráðherrann? Ef þetta er lókalpatríótismi hjá honum, þá er hann nú í meira lagi misráðinn, þykir mér. Ef einhvern tímann verður hægt að fara bara í bíl til Eyja fer af þeim allur sjarmi - og allur karakter, það sem eftir var af honum eftir gosið.“
„Er ekki annars verið að boða stórfelldan niðurskurð hér á öllum sviðum? Hallalaus fjárlög? Samt rjúka menn í eitthvað sem þeir kalla „fýsileikakönnun" á svona draumórum - og það án þess að nefna nokkrar tölur! Ekki er það amk í þessari frétt.“
Þar vísar Jón Viðar til fréttar Vísis um undirritunina en hún byggir einkum á tilkynningu Stjórnarráðsins en þar segir að markmiðið með undirritun viljayfirlýsingarinnar sé að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi rannsóknir og greiningar í tengslum við verkefnið.
Fjármögnun
Viljayfirlýsingin kveði á um að Eyjagöng ehf. beri ábyrgð á og fjármagni heildstæðar fýsileikarannsóknir, sem meðal annars taki tillit taka til jarðfræðilegra og tæknilegra forsendna, umhverfisþátta, umferðarspár og fjárhagslegrar uppbyggingar verkefnisins. Ríkið muni styðja við undirbúninginn með miðlun gagna og greininga, ráðgjöf um leyfismál og samvinnu um tengingu við vegakerfi landsins.
Félagið Eyjagöng ehf. var, samkæmt tilkynningunni, stofnað til að rannsaka fýsileika þess að gera jarðgöng til Vestmannaeyja sem feli í sér allt í senn hönnun, fjármögnun, byggingu og rekstur jarðganganna. Að félaginu standi sveitarfélög, fyrirtæki og aðrir fjárfestar. Eyjagöng hafi þegar hafið þrepaskiptar jarðrannsóknir sem verði grundvöllur upplýstrar ákvörðunar um hvort og hvernig ráðist skuli í slíka framkvæmd. Áætlað sé að rannsóknir standi yfir á næstu tveimur árum.
Í ársreikningi Eyjaganga fyrir árið 2025 er eigenda ekki getið en samkvæmt fyrirtækjaskrá er raunverulegur eigandi Haraldur Pálsson, framkvæmdastjóri félagsins, og er hann þar skráður sem eigandi að 100 prósent hlut í félaginu.
Þótt ekki virðist standa til að ríkissjóður eyði nokkru fé í fýsileikakönnunina þá virðist Jón Viðar ekki hafa trú á því að ríkissjóður muni ekki eyða neinu fé í hugsanleg jarðgöng til Eyja. Segist hann í léttum dúr vona að hér sé um hrekk að ræða:
„En kannski er þetta bara „Hrekkjalómafélagið“ í Eyjum sem hefur fundið upp á þessu til að stríða okkur á meginlandinu. Mér sýnist þeir reyndar allir frekar strákslegir á svipinn, þarna á myndinni, svo trúlega er þetta bara „allt í plati“. Eða það ætla ég rétt að vona.“