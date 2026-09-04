Gjaldskylda í miðborginni stytt - Of dýrt, sýndarmennska og ekki nógu langt gengið segir minnihlutinn

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti á fundi sínum í gær að stytta gjaldskyldu á bílastæðum í miðborginni. Hafði tillaga þessa efnis verið samþykkt daginn áður í umhverfis- og skipulagsráði. Fulltrúar minnihlutans andmæltu tillögunni en á misjöfnum forsendum þó. Sumir þeirra töldu hana ekki ganga nógu langt á meðan aðrir töldu um sýndamennsku að ræða eða að tillagan hefði í för með sér of mikinn kostnað fyrir borgina og einnig meiri óþægindi fyrir íbúa í miðborginni.
Í samþykktinni fellst að gjaldskylda á gjaldskyldusvæðum P1 og P2 verður stytt um klukkustund á kvöldin, alla daga, úr kl. 21 í kl. 20. Nýr gjaldskyldutími á P1 og P2 verður eftir breytinguna, virka daga frá kl. 9–20 og laugardaga og sunnudaga frá kl. 10–20. Segir í samþykktinni að stytting gjaldskyldu sé liður í áherslum borgarinnar um að bæta aðgengi að miðborginni, styðja við mannlíf og auðvelda fólki að sækja verslun, þjónustu og menningarviðburði á kvöldin. Breytingin sé hugsuð sem fyrsta skref í heildarendurskoðun gjaldskyldukerfisins, rekstri og þjónustu bílahúsa og fyrirhugaðri könnun meðal íbúa- og hagaðila um framtíðarþróun gjaldskyldu og gjaldskyldussvæða.
Breytingin mun taka gildi 1. október næstkomandi og gilda út þetta ár.
Í samhljóða bókunum fulltrúa meirihlutaflokkanna, Viðreisnar, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins á fundum umhverfis- og skipulagsráðs og borgarráðs segir að breytingin sé í samræmi við verkefnalista meirihlutans, þar sem kveðið sé á um að gjaldskyldutími bílastæða í miðborginni verði styttur í samvinnu við íbúa og fyrirtæki. Undanfarið hafi átt sér stað óformlegt samráð við íbúa og hagaðila um bílastæðamál og aðgengi að miðborginni. Þessi afmarkaða breyting sé fyrsta skrefið í því ferli. Sú endurskoðun sem sé framundan á gjaldskyldukerfinu verði unnin í formlegu samráði við íbúa og rekstraraðila, meðal annars með áðurnefndri könnun á reynslu þeirra og viðhorfum til gjaldskyldu og bílastæðamála.
Of dýrt
Heiða Björg Hilmisdóttir og Pétur Marteinsson fulltrúar Samfylkingarinnar í umhverfis- og skipulagsráði andmæltu breytingunni í bókun og þau lögðu síðan sömu bókun fram á fundi borgarráðs.
Þau segjast styðja faglega endurskoðun á bílastæðamálum, enda hafi sú vinna verið þegar hafin á síðasta kjörtímabili, en hafna því að kalla þessa „fljótfærnislegu aðgerð meirihlutans viðeigandi „fyrsta skref““.
Heiða Björg og Pétur segja að greining Bílastæðasjóðs sýni að stytting gjaldskyldutímans muni draga úr nýtingu bílastæðahúsa, sem séu stórlega vannýtt í dag og gera íbúum miðborgarinnar enn erfiðara fyrir að finna stæði við heimili sín eftir vinnu og á kvöldin, með tilheyrandi hættu á því að lagt sé ólöglega sem ógni öryggi gangandi vegfarenda.
Það muni kosta yfir 40 milljónir króna að gera viðeigandi breytingar á skiltum og það sé umhugsunarvert í ljósi þess að gildistími styttingarinnar sé aðeins þrír mánuðir og um leið muni þetta hafa í för með sér tekjutap fyrir borgina.
Gagnrýna þau að ráðist sé í breytinguna áður en fyrirhuguð greining og íbúakönnun hafi yfirhöfuð farið fram:
„Þessi dýra skammtímalausn er sérstaklega furðuleg á sama tíma og starfsfólki borgarinnar er sagt upp í stórfelldum niðurskurði í nafni hagræðingar, mötuneytismatur lífeyrisþega hækkaður um rúmlega 70% og fleira í þeim dúr. Borgarsýn Samfylkingarinnar er skýr: Við viljum líflega, öfluga og gönguvæna miðborg. Greiða á fyrir aðgengi akandi gesta með því að beina bílum í vannýtt bílastæðahús borgarinnar og nýta göturýmið í þágu mannlífs og íbúa – en ekki með því að fylla íbúagötur af bílum í ókeypis stæðum á kvöldin.“
Sýndarmennska
Líf Magneudóttir áheyrnarfulltrúi Vinstrisins í umhverfis- og skipulagsráði lagði fram bókun þar sem hún gagnrýndi að ráðist hefði verið í styttinguna áður en samráðinu við íbúa og eigendur fyrirtækja í miðborginni væri lokið. Þar með væri búið að gefa sér niðrustöðuna af samráðinu fyrir fram.
Silja Sóley Birgisdóttir áheyrnarfulltrúi Sósíalistaflokksins í borgarrráði var á svipuðum nótum og benti á að samþykktin bæri heitið „samþykkt um að gjaldskyldutími bílastæða í miðborg verði styttur í samráði við hagaðila og íbúa.“ Það væri hins vegar merki um sýndarmennsku þar sem ekkert slíkt samráð hefði raunverulega verið hafið. Silja Sóley sagðist hlynnt því að stytta gjaldskyldutímann en samþykktin vekti upp spurninga um rétta forgangsröðun.
„Meirihlutinn hefur ítrekað bent á að tekið var við erfiðu búi og hafa skorið niður verulega í velferðar- og skólakerfinu en á sama tíma bjóða aðgerðir sem skerðir tekjuöflun borgarinnar fyrst með 90% afslætti gatnagerðargjalda í bílakjöllurunum og nú með styttingu gjaldskyldu bílastæða í miðborg.“
Ganga lengra
Ari Edwald oddviti Miðflokksins í borgarstjórn og fulltrúi flokksins í borgarráði og umhverfis- og skipulagsráði var hins vegar á nokkuð öndverðum meiði við aðra fulltrúa minnihlutans í þessum tveimur ráðum. Hann vildi ganga lengra í styttingu gjaldskyldunnar en í bókun hans á fundi umhverfis- og skipulagsráði segir:
„Tímabil gjaldtöku á gjaldsvæðum P1 og P2 ætti að færa til fyrra horfs, þ.e. til kl. 18, eins og hún var fyrir lengingu til kl. 21. Stytting gjaldtöku um eina klukkustund gengur ekki nógu langt. Rétt er að minna á að upphaflegt markmið gjaldtöku með stöðumælum var að auka hreyfanleika og nýtingu stæða sem væru hugsuð fyrir aðgengi að verslun og þjónustu, en ekki tekjuöflun í sjálfu sér. Þörf er á heildstæðri skoðun á bílastæðamálum eins og unnið er að.“