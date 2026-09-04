Ók á 190 kílómetra hraða – Lögregla svipti hann ökuréttindum

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði venju samkvæmt í mörg horn að líta í gærkvöldi og í nótt og eru alls 78 mál bókuð í kerfum lögreglu frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Tveir gista í fangageymslu lögreglu.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir meðal annars miðborginni, var ökumaður stöðvaður fyrir of hraðan akstur en sá ók á 190 kílómetra hraða á vegkafla þar sem hámarkshraði er 90 kílómetrar á klukkustund. Ökumaður var fluttur á lögreglustöð þar sem hann var sviptur ökuréttindum.
Þó nokkrir ökumenn voru teknir úr umferð vegna gruns um ölvun við akstur eða akstur undir áhrifum fíkniefna. Einn sem var grunaður um ölvun reyndi að hlaupa undan lögreglu en hafði ekki erindi sem erfiði.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3 var lögregla kölluð til vegna umferðaróhapps sem hafði endað með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki er grunur um að ökumaður hafi verið undir áhrifum.