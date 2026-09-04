Mamdani bannar gervigreind í skólum New York - „Börn þurfa kennara sína og mannleg tengsl til að læra og vaxa“

Zohan Mamdani, borgarstjóri New York, hefur bannað notkun gervigreindar í skólum borgarinnar. Segir hann að nemendur þurfti á mannlegum tengslum að halda til þess að þroskast.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Mamdani hefur tilkynnt um tímabundið bann við notkun gervigreindar í opinberum grunnskólum New York borgar. Bannið gildir í þennan skólavetur.
Í Bandaríkjunum eru börn í grunnskóla til 14 ára aldurs. Í skólum New York eru um 600 þúsund nemendur.
„Börn þurfa kennara sína og mannleg tengsl til að læra og vaxa,“ sagði Mamdani þegar þetta var tilkynnt. Reglunum verður fylgt grannt eftir. „Þau þurfa að þróa færni ásamt jafnöldrum sínum, byggja upp tengsl við kennara og fá að glíma við erfið vandamál upp á eigin spýtur.“
Börn í grunnskólum mega því ekki nota gervigreindarspjall á borð við ChatGPT í námi sínu. Einnig voru settar reglur um framhaldsskólanema í opinberum skólum. Þeir þurfa að fá fræðslu um gervigreindarlæsi tvisvar á ári.
„Þó að ný tækni sé kominn út um allt þýðir ekki að hún eigi heima alls staðar,“ sagði Mamdani. „Við munum taka á móti nýrri tækni einungis í þeim tilfellum sem hentar nemendum okkar.“
Samfara þessu verða settar nýjar reglur um skjátíma barna í skólum. Mælt er með að börn upp að fimmta bekk fái aðeins 30 mínútna skjátíma á dag. Börn í sjötta til áttunda bekk fái 45 mínútur.