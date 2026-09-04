Jarðskjálfti fannst í byggð

Klukkan 20:18 varð jarðskjálfti af stærð 3,4 við Brennisteinsfjöll og hafa nokkrir minni eftirskjálftar mælst í kjölfarið. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands, en um óyfirfarnar tölur er að ræða. Jarðskjáltir munu vera algengir á svæðinu en þetta er þó stærsti skjálftinn sem hefur mælst þar síðan 18. ágúst árið 2025 þegar skjálfti mældist af stærð 3,8. Veðurstofan hefur fengið ábendingar um að skjálftinn hafi fundist í byggð.
Staðsetningu skjálftans má sjá á myndinni hér fyrir neðan.
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