Heyrðu daufa rödd úr göngunum: Klukkustund síðar gerðist kraftaverkið - Sjáðu myndbandið

Tveimur starfsmönnum vatnsaflsvirkjunar í Nepal var í nótt bjargað á lífi úr göngum eftir hin hrikalegu hamfaraflóð sem riðu yfir svæðið á dögunum.
Björgunarmenn lýsa því sem kraftaverki að mennirnir hafi fundist á lífi, en fram að þessu hafði enginn þeirra starfsmanna sem lokuðust inni fundist á lífi.
Mennirnir heita Sanjay Shah, þrítugur verkstjóri, og Kabir Maharjan, 45 ára yfirmaður. Þeir voru inni í göngum við Trishuli 3A-vatnsaflsvirkjunina þegar gríðarleg flóðbylgja reið yfir svæðið þann 26. ágúst síðastliðinn.
Á myndskeiði frá vettvangi sést þegar Shah kemur loks út úr göngunum, í gegnum þröngt op umlukið aur og braki. Björgunarmenn hjálpa honum á fætur áður en hann er borinn frá svæðinu. Maharjan var sömuleiðis þakinn aur þegar honum var bjargað og sést á ljósmynd með hendurnar saman í bænastellingu þar sem hann er fluttur á börum.
Báðir voru fluttir undir læknishendur í Katmandú.
„Ég er svo ánægður. Mér er svo létt,“ sagði Amir Maharjan, bróðir Kabir, eftir að fréttir bárust af björguninni.
Heyrðu veikburða hljóð
Í frétt Daily Mail er því lýst að mikil dramatík hafi verið á svæðinu áður en mennirnir voru dregnir upp á yfirborðið.
Björgunarsveitir höfðu grafið sig í gegnum um 50 til 60 metra af þéttum aur og braki sem lokaði göngunum. Snemma í morgun að staðartíma kölluðu björgunarmenn inn í göngin og töldu sig heyra dauft svar. „Ekki hafa áhyggjur. Við erum að koma ykkur til bjargar,“ kölluðu viðbragðsaðilar.
Skömmu síðar barst svar innan úr göngunum: „Hunchha“ – sem merkir í þessu samhengi „já“ eða „allt í lagi“. Innan við klukkustund síðar hafði mönnunum tveimur verið bjargað.
Vekur nýja von
Ástralski jarðgangasérfræðingurinn Arnold Dix, sem sérhæfir sig meðal annars í björgunaraðgerðum í neðanjarðarmannvirkjum, sagði tíðindin gefa nýja von eftir erfiða daga.
Dix hefur komið að erfiðum málum í gegnum tíðina og gegndi lykilhlutverki á Indlandi þegar rúmlega 40 verkamönnum var bjargað eftir að þeir lokuðust inni í göngum árið 2023.
Shah sagði sjálfur eftir björgunina að hann hefði getað átt samskipti við þrjá eða fjóra aðra inni í göngunum. Hann sagðist jafnframt hafa verið í stjórnklefa þegar hamfarirnar dundu yfir og hafa reynt að koma öðrum starfsmönnum undan áður en hann sjálfur reyndi að flýja. Þá var orðið of seint fyrir hann að komast út.
Leit heldur áfram af fullum krafti.
Meira en 1.250 manns hafa fundist látnir í Nepal og yfir 5.000 er enn saknað. Fjöldi vatnsaflsvirkjana varð fyrir miklum skemmdum og hundruð starfsmanna þeirra eru meðal þeirra sem saknað er.