Ford leggur allt undir með nýjum rafbíl – Ætlar að ná því sem aðeins Tesla hefur gert

Bandaríski bílaframleiðandinn Ford hefur sett sér stórhuga markmið fyrir nýjan rafknúinn pallbíl, Ford Fathom, sem kemur á markað á næsta ári.
Wall Street Journal greinir frá því að Ford stefni að því að selja meira en 100 þúsund eintök af Fathom á fyrsta framleiðsluárinu. Takist það yrði Ford fyrsti bílaframleiðandinn utan Tesla til að selja meira en 100 þúsund eintök af einni rafbílategund í Bandaríkjunum á einu ári.
Ford hyggst meðal annars ná þessu markmiði með verðinu. Fathom mun kosta rétt tæpa 30 þúsund dali, eða um 3,7 milljónir íslenskra króna, og verður því töluvert ódýrari en margir rafbílar sem nú eru á markaði.
Jim Farley, forstjóri Ford, hefur kallað bílinn nýtt „Model T-augnablik“ fyrirtækisins. Ford hefur endurhannað framleiðsluferlið frá grunni og fækkað íhlutum í bílnum með það að markmiði að halda kostnaði niðri.
Mikið er undir hjá Ford. Fyrri rafbílar fyrirtækisins hafa ekki náð því sölumagni sem vonast var eftir og rafbílaframleiðslan hefur kostað fyrirtækið milljarða dala. Framleiðslu F-150 Lightning var meðal annars hætt seint á síðasta ári.
Fathom kemur jafnframt á markað á erfiðum tíma fyrir rafbílaframleiðendur í Bandaríkjunum. Rafbílar voru aðeins 5,7 prósent af allri bílasölu þar í landi í ágúst, samanborið við 10,3 prósent ári áður.
Ford telur lágt verð geta breytt stöðunni. Bíllinn verður framleiddur í Louisville í Kentucky og verður meðal annars búinn BlueCruise-aksturskerfi Ford og verður Apple Maps innbyggt í leiðsögukerfið. Ford byrjar að taka við pöntunum snemma á næsta ári.