Björn Leví og Villi Netó í hár saman – „Ég veit það býr pönkari í þér þannig þessi uppgjöf er merkileg“

Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, og leikarinn Villi Netó eru ekki sammála um innreið gervigreindarinnar. Björn Leví segir andstæðinga gervigreindar eins og munka sem börðust gegn prentvélinni en Villi sakar hann um uppgjöf og bendir á að gervigreindin byggi á stolinni list.
Munkarnir og prentvélarnar
„Munkarnir vildu henda prentvélinni á haugana. Þá værum við enn með galara á hornum að segja okkur fréttir af konungsskipunum. Réttlæti fyrir galara!“ segir Björn Leví í athugasemd við færslu fjölmiðlamannsins Egils Helgasonar á samfélagsmiðlum. Er athugasemdin viðbragð við gagnrýni Egils og Eyvindar Karlssonar á Símann fyrir að taka upp gervigreind við þýðingar sjónvarpsefnis.
Stígur þá leikarinn Villi Netó inn í umræðuna og krefur Björn Leví um svar um hvað hann eigi við.
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„Ég veit að þetta hljómar uppgjafarlegt, en hvað svona tækni varðar þá er ekki hægt að segja stopp, hingað og ekki lengra. Við getum ekkert snúið því við að vera með snjallsíma, internetið, sjónvarp, útvarp, prentvél, póstþjónustu. Þetta er sloppið úr pandóruboxinu hvort sem okkur líkar það betur eða verr,“ segir Björn Leví. Eins og áður þurfum við að aðlagast breyttum aðstæðum, breytingar sem oft eru sársaukafullar. Nútímaútgáfurnar af gölurunum finnist í ýmsum hlaðvörpum en þeir eu hins vegar horfnir sem starfsstétt.
Troðið upp á fólk
Villi er hins vegar ósammála og spyr hvort það sé ekki í lagi að vera í meðvitaðri uppreisn gegn þróuninni. Hvort ekki sé í lagi að vera manneskja og segja stopp. Allar hinar tækniframfarirnar sem Björn Leví hafi nefnt hafi ekki byggt á stolinni list eins og gervigreindin gerir.
„Fólk hefur verið að láta heyra í sér lengi að það vilji ekki gervigreind í skapandi verkum, samt er verið stöðugt að reyna troða þetta í fólk, með slæmar afleiðingar, MS, Kjörís, Storytel ofl.,“ segir Villi. „Til hvers? Svo að fyrirtæki spari eitthvað smá? Hvar annar eru þeir þá líka að spara. Hvers vegna viljum við taka mennskuna úr skapandi ferli? Hver græðir á því? Á að borga einhverja techbros í Bandaríkjunum fyrir alla list, sköpun og hugvit héðan í frá? Ég veit það býr pönkari í þér þannig þessi uppgjöf er merkileg.“