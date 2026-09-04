Átakalínur: Staða fjölmiðla á Íslandi í dag

Í vikunni var sendur út síðasti kvöldfréttatími Sýnar sem þýðir að í fyrsta sinn í tæp 40 ár eru kvöldfréttir aðeins í boði í Ríkissjónvarpinu. Er þetta merki um versandi stöðu fjölmiðla eða eru þetta breyttar neysluvenjur? Þarf að gera eitthvað til að bregðast við stöðunni og þá hvað?
Farið er yfir stöðu fjölmiðla í þættinum Átakalínur þar sem rætt er við Eyrúnu Magnúsdóttur á Gímaldinu og Rósu Guðbjartsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins.
Hér má horfa á þáttinn í heild sinni:
Átakalínur s01e03