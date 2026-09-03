Vilhjálmur lukkulegur með tíðindin- „Þetta er nákvæmlega það hugarfar sem við þurfum núna“

Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins og Verkalýðsfélags Akraness, segir IKEA hafa rétta hugarfarið en sænski húsgagnaframleiðandinn hefur tilkynnt um verðlækkun á rúmlega þúsund vörum. Vilhjálmur telur að þarna sé IKEA að sýna að hægt sé að snúa vörn í sókn og spyr hver ætli að fylgja þessu fordæmi á eftir.
Þetta kemur fram á Facebook þar sem Vilhjálmur skrifar:
„IKEA Á HRÓS SKILIÐ – SVONA GERUM VIÐ ÞETTA!“
Vilhjálmur vísar í frétt um verðlækkanir IKEA en þar kemur fram að lækkanir nemi allt að 30 prósentum og ná meðal annars til vinsælla vörulína á borð við BESTÅ, KALLAX, KIVIK og 365+. IKEA segist með þessu meðal annars bregðast við krefjandi efnahagsumhverfi til að styðja við heimilisbókhald landsmanna og stuðla að stöðugleika.
Vilhjálmur heldur áfram:
„Þetta er nákvæmlega það hugarfar sem við þurfum núna.
Nú verða ALLIR að leggja sitt af mörkum ef okkur á að takast að ná niður verðbólgu og vöxtum og verja forsendur kjarasamninga.
Ég ítreka því það sem ég hef sagt: Vilja stjórnvöld, ríki, sveitarfélög, Samtök atvinnulífsins, verslun og þjónusta og allir þeir sem koma að verðmyndun á Íslandi skuldbinda sig til að halda aftur af verðhækkunum og hækka ekki verð og gjaldskrár um meira en 2,5% það sem eftir lifir samningstímans?“
Launafólk hafi lagt sitt af mörkum með hóflegum kjarasamningum og nú þurfi aðrir að gera slíkt hið sama. Enginn geti skotið sér undan ábyrgð ef ná á verðbólgunni niður.
„IKEA sýnir að það er hægt að snúa vörn í sókn og lækka verð. Nú er spurningin einföld: Hverjir ætla að fylgja á eftir?“