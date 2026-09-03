Airbnb leigjandi framdi ódæði þegar ást hans var ekki endurgoldin – „Hún hlýtur að hafa verið bókstaflega að berjast fyrir lífi sínu“

Breskur ferðamaður í Ástralíu varð heltekinn af konu sem leigði honum Airbnb íbúð. Svo truflaður að hann myrti hana og brenndi húsið til grunna. Upphaflega var ekki hægt að sýna fram á sekt hans vegna ásigkomulags líks konunnar en nú hefur hann verið fundinn sekur um morðið og bíður refsingar.
Breska blaðið The Daily Mail greinir frá þessu.
Í ágúst árið 2023 fundust líkamsleifar hinnar sextugu Maree Vermont í brunarústum heimilis hennar, sem hún hafði hannað og byggt sjálf í Viktoríu fylki í suðurhluta Ástralíu.
Lík hennar var svo illa farið að það var ekki hægt að segja til um hvort hún hefði verið myrt eða ekki. En leigjandi hennar, 62 ára Breti að nafni Timothy Loosemore, hafði verið ákærður fyrir morð og íkveikju. Var hann sakaður um að hafa kveikt í húsinu til þess að losna við sönnunargögnin.
Í tvö skipti fór málið alla leið til hæstaréttar Ástralíu og í tvö skipti gat dómstóll ekki komist að niðurstöðu um sekt hans. En nú hefur hann verið sakfelldur fyrir manndráp og bíður refsingar.
Vildi langtímasamband
Timothy, sem er byggingarverktaki, hafði fyrst dvalið í húsinu hjá Maree í marsmánuði árið 2023 og svo í nokkur skipti það sumar. Snemma mynduðust tengsl og stutt kynferðissamband á milli þeirra en þegar hún vildi ekki halda því áfram varð Timothy reiður. Hann vildi langtímasamband með Maree.
„Ég er ekki að halda því fram að morðið á Maree Vermont hafi verið fyrirfram skipulagt samsæri,“ sagði Mark Gibson saksóknari í dómsal. „Ég er að halda því fram að herra Loosemore hafi orðið fyrir hámarki vonbrigða sinna kvöldið 5. ágúst, og á hræðilegan hátt missti hann stjórn á sér. Hann gerði eitthvað hræðilegt við Maree Vermont. Eitthvað sem hann þurfti að fela fyrir heiminum.“
Blóð í fötum og klórför
Þó að Timothy hafi misst stjórn á sér þá hafi verknaðurinn engu að síður verið morð af yfirlögðu ráði.
Á meðal gagna í málinu eru föt hans, buxur og bolur. Í þeim fannst blóð úr Maree Vermont. Þá hafi verið ummerki um áflog á honum sjálfum. Það er klórför á kinn hans, efri vör og hálsi. Allt voru þetta ummerki um að Maree hafi barist fyrir lífi sínu.
„Einkenni þess að reyna að lifa af... Hún hlýtur að hafa verið bókstaflega að berjast fyrir lífi sínu,“ sagði saksóknarinn.
Grunsamleg eldsupptök
Ekkert sót fannst í lungum Maree og ekkert kolmónoxíð í blóði hennar. En það þýðir að hún var að öllum líkindum látin áður en eldsvoðinn hófst. Lík hennar fannst á grúfu í stofunni. Þrír eldhúshnífar fundust einnig í sama herbergi. Þá voru flóttaleiðir úr stofunni margar. Meira að segja hundurinn hennar komst út þegar eldurinn kviknaði.
Þá þótti eldurinn sjálfur og eldsupptökin grunsamleg. Það er að hann hafi breiðst mjög hratt út, eins og eldfimum vökva hafi verið dreift um allt húsið. Í húsinu fannst heil motta og teppi sem einhver hafði sullað bensíni yfir. Bensínleifar fundust einnig í fatnaði Timothy og á skóm hans.
Með biblíu
Timothy mætti með biblíu í réttarsalinn en hann neitaði að gefa skýrslu. Hins vegar vitnuðu nágrannar, sjúkraliðar, lögregla og fleiri um það sem hann hafði sagt þeim.
Timothy hafði verið ölvaður þetta afdrifaríka kvöld. Á spítalanum sagðist hann hafa borðað kvöldmat með Maree þetta kvöld, þau hefðu drukkið vín og bjór en síðan farið að rífast um framkvæmdir. Síðan hafi hann farið út en þegar hann kom til baka hafi húsið verið alelda. Hann hafnaði því að hafa meitt Maree eða kveikt í húsinu.
En hins vegar hafði Timothy orðið margsaga í málinu um hvers vegna hann hafi farið út. Einum sagði hann að það hafi verið til að ná í eldivið, öðrum að hann hafi farið til að sinna hænum og þeim þriðja að hann hafi einfaldlega farið í göngutúr.
Með samviskubit
Á meðal þeirra sem báru vitni í málinu var Darcy, sonur Maree. Hann sagði að móðir sín hafi ekki haft áhuga á langtímasambandi með Timothy. Hún hafi sífellt þurft að minna hann á það og hann hafi orðið reiðari og ágengari. Hún hafi kunnað að meta hjálpsemi hans við að ditta að húsinu en hún vildi ekki ástarsamband.
Sagði hann að móðir sín hafi meðal annars sagt honum að Timothy hafi grátið heilu næturnar. Hafði hún svo miklar áhyggjur af Timothy að hún bað Darcy um að hafa auga með honum. Hún hafi einnig fengið samviskubit yfir því að ást hennar væri ekki endurgoldin.
„Að missa mömmu mína á þennan hræðilega hátt hefur verið það erfiðasta, ruglaðasta ... það hefur breytt lífi mínu á hátt sem ég hefði aldrei getað ímyndað mér,“ sagði Darcy. „Hún var fyrirmynd skilyrðislausrar ástar og stuðnings. Hún var svo falleg móðir, falleg manneskja.“
Kviðdómur hefur nú sakfelld Thimothy Loosemoore fyrir manndráp. Honum verður gerð refsing í sérstöku þinghaldi í næstu viku.