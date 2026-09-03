Sveinn Hjörtur með bón til þjóðarinnar: „Fyrir alla muni þá gefið þeim næði“

Sveinn Hjörtur Guðfinnsson þekkir vel að missa nákominn á voveiflegan hátt, hvetur hann því alla til að láta staðar numið í umræðunni um slysið hörmulega á Krýsuvíkurvegi, ekki álykta um slysið og þeir sem hafi myndbönd að snúa sér til lögreglu.
Þjóðin er slegin yfir bílslysinu á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létu lífið. Þétt setið var á minningarathöfnum í Langholtskirkju, Lágafellskirkju og Háteigskirkju. Rannsókn málsins er nú á borði Rannsóknarnefndar samgönguslysa en myndbönd og sögusagnir hafa gengið manna á milli um afleiðingar og tildrög slyssins.
Sveinn Hjörtur rifjar upp sinn harm í grein á Vísi í dag.
„Þegar ég var tíu ára gamall þá gekk fjölskylda mín í gegnum hræðilegan harm þegar bróðir minn var myrtur. Þið sem þekkið mig vel þekkið söguna og hvernig allt þetta hafði áhrif á okkur öll, fjölskylduna, vini og samfélagið,“ segir hann.
„Í minningunni, um kvöldmatarleytið þegar fréttir voru sagðar af þessum hryllilega atburði, og ég var tíu ára gamall, sá ég föður minn sitja á gólfinu í stofunni heima hjá okkur, hlusta á fréttirnar og gráta eins og barn þegar þulurinn las upp fréttir af morðinu. Ég var tíu ára gamall og var að sjá föður minn gráta í fyrsta sinn á ævinni. Pabbi var lögga og í mínum huga sem barn algjört ofurmenni.“
Sveinn Hjörtur opnaði sig um harminn í viðtali við DV fyrir nokkrum árum.
Sjá einnig: Bróðir Sveins var myrtur í varðskipinu Tý
„Næstu dagar og vikur, jafnvel ár, þurftum við að heyra síbylju fréttanna um þennan hræðilega atburð. Þá voru nokkur dagblöð og ein sjónvarpsstöð og ein útvarpsstöð. Það var ekkert Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram... ekkert sem hleypti atburðinum af stað eins og eld í sinu eins og gerist í dag,“ segir Sveinn Hjörtur.
Sama upplifun 46 árum síðar
Nú 46 árum síðar sér hann sömu upplifun eiga sér stað í kringum bílslysið á Krýsuvíkurvegi.
„Um samfélagsmiðla ganga myndbönd á milli fólks af atburðinum í einhverri mynd. Fréttirnar velta upp dróna myndun í sífellu af vettvangi og ástvinir eru minntir á með síbylju fjölmiðlanna og ákveðnar kjaftasögur fara af stað og fólk gerir sér upp atburðarásina,“ segir hann og kemur með tillögu:
„Nú legg ég til að hér sé staðar numið og að ástvinir fái hvíld og næði í sorginni og þeim erfiðu sporum sem framundan eru. Ég hvet þá aðila sem hafa myndbönd af vettvangi og atburðinum að snúa sér til lögreglu sem þegar er að rannsaka slysið. Ekki horfa, ekki deila, ekki álykta um slysið. Ég hvet sérstaklega fjölmiðla að setja hér punktinn við þennan hræðilega atburð!“
Leggur hann til að fjölskyldum og vinum ungmennanna þriggja sem létust verði send hjartahlýja, gefinn styrkur og skilningur. „Fyrir alla muni þá gefið þeim næði.“
Minnt á hversu dýrmætt og viðkvæmt lífið er
Halla Tómasdóttir forseti Íslands sendi þjóðinni kveðju út af slysinu, þar segir hún:
„Hugur minn er hjá fjölskyldum og vinum þeirra ungu einstaklinga sem létust í hinu hörmulega slysi í nótt sem leið. Engin orð ná utan um slíkan missi,“ segir Halla.
„Þegar sorgin knýr dyra með þessum hætti erum við minnt á hversu dýrmætt og viðkvæmt lífið er. Förum varlega og gætum hvert að öðru.“
Sjá einnig: Minnist dóttur sinnar sem lést í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi
Björn Þorláksson, þáttastjórnandi á Samstöðinni, skrifaði pistil á Facebooksíðu sína þar sem hann sagði að þetta högg minni alla á hvað skipti máli.
„Kannski getum við reynt að virkja betri máttinn í okkur, betri glóðina sem vonandi vex innra með okkur á þessari ólýsanlegu sorgarstundu myrkurs og sóunar. En þar sem er myrkur má oftast líka kveikja ljós. Kannski erum við nú í aðstæðum til að veita aðstandendum látnu ungmennanna allan þann styrk og hlýju sem mannlegur máttur ræður yfir? Verndum. Elskum. Upplýsum börnin okkar, reynum að koma í veg fyrir frekari hrylling.“