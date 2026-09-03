Síminn svarar gagnrýni á netinu - Styðjast við gervigreind en starfsmanni í þýðingum hafi ekki verið sagt upp

Síminn segist notast við gervigreind við þýðingar á efni Sjónvarpi Símans en að þeim starfsmanni sem starfar við þýðingar hafi ekki verið sagt upp. Umræða hefur verið á samfélagsmiðlum um að fyrirtækið hafi sagt upp öllum þýðendum og skipt þeim út fyrir gervigreind.
„Hjá Símanum er einn starfsmaður við þýðingar á erlendu efni auk þess sem þjónusta verktaka hefur verið keypt eftir þörfum,“ segir í skriflegu svari Hersis Arons Ólafssonar, forstöðumanni samskipta og fjárfestingatengsla Símans, við fyrirspurn DV. „Þetta fyrirkomulag er óbreytt. Viðkomandi styðjast að sjálfsögðu við nýjustu tækni í sinni vinnu, þ.á.m. gervigreind, til að auka bæði afköst og gæði endanlegrar þýðingar.“
Umræða hefur verið á samfélagsmiðlum um að Sjónvarp Símans hefði sagt upp þýðendum og muni þess í stað notast við gervigreind héðan í frá. Var sagt að þetta væri ótækt, mannleg hnyttni og skilningur á núönsum tungumálsins myndu hverfa með innleiðingu gervigreindar í þýðingum.
„Ég vinn við að þýða alls konar efni - allt frá leiðbeiningum á lækningatækjum til matsölu appa og það er stundum sem manni fallast gjörsamlega hendur við það sem sett er í hendurnar á manni. Íslenskan er einfaldlega þannig að ekkert vitlíki eða önnur vítisvél getur komið öllu rétt til skila,“ sagði einn þýðandi í umræðum á samfélagsmiðlum.