Sendiherra Bandaríkjanna í Brussel kallaði heilbrigðisráðherra Belgíu lúser

Bill White, sendiherra Bandaríkjanna í Belgíu, hefur verið harðlega gagnrýndur þar í landi eftir að hann kallaði heilbrigðisráðherrann Frank Vandenbroucke. Eftir að hafa verið tekinn á teppið hefur White lofað að láta af árásum á belgíska embættismenn.
Tímaritið Newsweek greinir frá þessu.
Donald Trump skipaði White í nóvember árið 2025 sem sendiherra Bandaríkjanna í Brussel. Hann var áður safnstjóri í New York og einn af styrktaraðilum Trump.
Nýlega birti White færslu á samfélagsmiðlum um heilbrigðisráðherrann Frank Vandenbroucke og skrifaði: „Hver er stærsti LÚSERINN í Belgíu?“ Einnig birti hann gervigreindarmynd af heilbrigðisráðherranum og sakaði hann um að „eyðileggja allt fjör.“
Ástæðan er sú að Vanderbroucke hyggst setja reglur um merkingar á áfengi þar sem bent er á skaðsemi þessi. Áður hafði hann komið á sams konar löggjöf um tóbak.
Skaðaði samskipti landanna
Maxime Prévot, utanríkisráðherra, tók White á teppið og gagnrýndi hann harkalega fyrir færsluna. Sagði hann að færslan væri óásættanleg og gæti hæglega skaðað samskipti Belgíu og Bandaríkjanna.
Eftir það tilkynnti White að hann hefði lofað Prévot að láta af gagnrýni á belgíska embættismenn. Ef hann hefði athugasemdir myndi hann beina þeim beint til belgísku ríkisstjórnarinnar. White hefur einnig eytt myndinni af samfélagsmiðlareikningum sínum.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem White veldur kurri innan Belgíu. Undir lok síðasta árs sakaði hann stjórnvöld þar í landi opinberlega um gyðingahatur eftir að rannsókn hófst á þremur gyðingum fyrir að stunda umskurð án réttinda.