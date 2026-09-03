Óprúttinn aðili reyndi að komast óboðinn inn á baðherbergi þar sem húsráðandi var

Óprúttinn aðili reyndi að komast inn á baðherbergi heimilis í Hafnarfirði eða Garðabæ í dag en inni á baðherberginu var húsráðandi.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir meðal annars um verkefni lögreglustöðvar tvö sem sér um löggæslu í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi:
„Tilkynnt um mann með bakpoka sem hafði komið óboðinn inn í íbúð og reynt að fara á baðherbergið sem húsráðandi var á. Aðilinn komst ekki inn á baðherbergið þar sem hurðin var læst og hljóp maðurinn þá í burtu úr íbúðinni. Fannst ekki þrátt fyrir leit.“