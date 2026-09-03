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Óprúttinn aðili reyndi að komast óboðinn inn á baðherbergi þar sem húsráðandi var

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 3. september 2026 20:50
Lögreglustöð 2 er í Hafnarfirði og sér um löggæslu þar og í Garðabæ.

Óprúttinn aðili reyndi að komast inn á baðherbergi heimilis í Hafnarfirði eða Garðabæ í dag en inni á baðherberginu var húsráðandi.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir meðal annars um verkefni lögreglustöðvar tvö sem sér um löggæslu í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi:

„Tilkynnt um mann með bakpoka sem hafði komið óboðinn inn í íbúð og reynt að fara á baðherbergið sem húsráðandi var á. Aðilinn komst ekki inn á baðherbergið þar sem hurðin var læst og hljóp maðurinn þá í burtu úr íbúðinni. Fannst ekki þrátt fyrir leit.“

Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu

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