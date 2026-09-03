Minnist dóttur sinnar sem lést í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi - „Hún hafði fallið fyrir landinu ykkar“

Móðir írsku stúlkunnar sem lést í banaslysinu á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags þakkar Höllu Tómasdóttur forseta Íslands fyrir sýndan samhug og segir að síðustu dagar dóttur hennar hafi verið þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Stúlkan hét Hannah Jane Large en móðir hennar ritar athugasemd við færslu sem Halla skrifaði um harmleikinn á Facebook:
„Takk fyrir þessa færslu. Dóttir mín, Hannah frá Írlandi, var eitt af fórnarlömbum þessa harmleiks. Hún hafði fallið fyrir landinu ykkar, hún elskaði fólkið og síðustu dagar hennar voru þeir hamingjusömustu í lífi hennar. Það er eina huggunin sem við höfum og höldum í. Við ræddum við hana þetta kvöld og hún var full af gleði. Það er harmur að hún hafi skilið bróður sinn og okkur eftir.“
Hannah Jane var ein þriggja sem létust í slysinu en hin hétu Benjamín Guðmundsson og Arndís Halla Guðlaugsdóttir.