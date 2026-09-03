Milei Argentínuforseti ávarpar þjóðina í dag vegna Falklandseyja – Nýtt stríð í aðsigi?

Javier Milei, forseti Argentínu, mun flytja sjónvarpsávarp í kvöld vegna Falklandseyja. Deilan um eyjarnar hefur verið að hitna að undanförnu og margir óttast nýtt stríð.
Milei mun ávarpa þjóð sína klukkan 21:00 í kvöld að staðartíma, það er á miðnætti á íslenskum tíma, vegna Falklandseyja. En í Argentínu eru eyjarnar kallaðar Malvinas-eyjar og hafa stjórnvöld þar lengi talið þær eign sína þó að þær tilheyri Bretlandi.
Mikil verðmæti
Á Falklandseyjum búa aðeins um 3.600 manns en hafsvæðið er ríkt af fiski og undir því liggja gríðarmiklar birgðir olíu og gass. Þá er töluverður landbúnaður á eyjunum, einkum ullarframleiðsla.
Ýmsar þjóðir hafa gert tilkall til eyjanna í gegnum aldirnar og allra þjóða kvikindi komið þar við. Það er Hollendingar, Frakkar, Spánverjar, Bretar og fleiri. Bretar tóku þær með hervaldi af bandarískum sjóræningjaforingja árið 1833.
Argentínumenn hafa aldrei ráðið yfir Falklandseyjum og flest allir íbúar þar eru Bretar. En Argentínumenn telja sig eiga eyjarnar vegna þess að um tíma voru þær í eigu Spánverja. Árið 1982 létu Argentínumenn til skarar skríða og réðust á eyjarnar. En Bretar hröktu þá burt með hervaldi á tveimur mánuðum í stríði sem kostaði um eitt þúsund manns lífið.
Nú 44 árum síðar er deilan á milli Argentínu og Bretlands að hitna að nýju. Einkum vegna þess að Argentínumenn telja sig eiga hauk í horni í Donald Trump Bandaríkjaforseta, sem er góðvinur Milei. En Trump hefur tilkynnt að Bandaríkin hyggist endurskoða afstöðu sinna til eyjanna. Tímasetning ávarps Milei ætti því ekki að koma mjög á óvart.
Ekkert mikilvægara
Milei hefur sagst ætla að „verja hagsmuni Argentínu með harðri hendi“ og „sama hver kynni að tapa á því.“ Einnig hefur hann sagt að eyjarnar séu „heilagar“ fyrir Argentínu og að verið sé að „brjóta á fullveldi landsins.“
„Við tilkynnum um útsendingu um allt land á fimmtudag klukkan 21:00 um HELGAN vettvang fyrir Argentínumenn ... sögulega kröfu argentínsku þjóðarinnar sem enn þann dag í dag sér brotið á fullveldi sínu,“ sagði Milei í færslu á samfélagmiðlum. „Hvaða er mikilvægara og meira mótandi málefni fyrir lífsnauðsynlega hagsmuni þjóðarinnar en málefnið Malvína-eyjanna?... Við munum halda áfram að verja hagsmuni argentínsku þjóðarinnar af öllu hjarta, sama hvern það truflar. LENGI LIFI FRELSIÐ, ANDSKOTINN!!!“
Olíuleit að hefjast
Ekki er talið að Milei hyggist beinlínis tilkynna um hernaðaríhlutun á Falklandseyjum. Frekar er talið að hann hyggist tilkynna frumvarp um efnahagsþvinganir gegn þeim sem stunda þar viðskipti eða ferðast um án leyfis Argentínu. Meðal annars olíuleit sem er í þann mund að hefjast í lögsögu eyjanna.