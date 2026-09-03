Manni sturtað ofan í ruslabíl og pressaður – Tók tvo klukkutíma að losa hann

Óvanalegt slys átti sér stað í San Francisco þegar manni var skóflað upp í ruslabíl. Litlu mátti mun að illa færi.
Miðillinn TMZ greinir frá þessu.
Maðurinn var að gramsa í ruslagámi á miðvikudagsmorgun þegar ruslabíll birtist skyndilega til þess að tæma gáminn. Var gámurinn hífður upp og sturtað úr honum ofan í ruslabílinn með vesalings manninum í.
Sem betur ver var fleira fólk á staðnum sem heyrði öskrin í manninum. Hringt var á neyðarlínu og slökkviliðsmenn komu aðvífandi til þess að bjarga honum.
Var maðurinn grafinn djúpt í ruslinu og þurfti að fjarlægja mikið af því til þess að komast að honum. Ekki þótti öruggt að sturta úr bílnum.
Tók aðgerðin alls tvo klukkutíma og 25 slökkviliðsmenn tóku þátt í henni. En ökumaður ruslabílsins hafði þegar notað pressuna einu sinni til þess að þjappa ruslinu. Mátti ekki miklu muna að maðurinn hefði kramist til dauða eða kafnað en hann hélt meðvitund allan tíman og gat kallað til slökkviliðsmannanna.
Maðurinn var færður á sjúkrahús og ástand hans sagt alvarlegt. Að sögn endurvinnslufyrirtækisins er þetta ekki í eina skiptið sem mál af þessu tagi á sér stað. Fyrir um 15 árum var manni skólfað upp í ruslabíl fyrir slysni.