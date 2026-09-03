Lést 82 ára án þess að hafa séð konu

Árið 1938 lést grískur munkur að nafni Mihailo Tolotos. Tolotos var fæddur árið 1856 og var því 82 ára gamall. Það sem þykir merkilegt við ævi hans er sú staðreynd að hann sá aldrei konu.
Sagt er frá ævi Tolotos í umfjöllun miðilsins Greek Reporter.
Tolotos var fæddur í bænum Halidiki, suðaustan við borgina Thessaloniki í Grikklandi. En sá hluti landsins var á þeim tíma hluti af Ottómanaveldi Tyrkja.
En fæðingin gekk illa og aðeins fjórum klukkutímum eftir að hann kom í heiminn lést móðir hans. Faðir hans var ekki inni í myndinni eða nokkur annar fjölskyldumeðlimur til þess að taka við hinum nýfædda dreng og ala upp. Var hann því skilinn eftir á tröppum fyrir utan munkaklaustur við Mount Athos þar nálægt. En þar eru um tuttugu klaustur.
Munkarnir tóku við honum og ólu hann upp. Urðu þeir fjölskylda hans. En þessi fjölskylda var ekki eins og flestar aðrar fjölskyldur. Munkarnir, sem tilheyra rétttrúnaðarkirkjunni, hafa mjög strangar reglur og hafa töluverða sjálfstjórn gagnvart yfirvöldum í Grikklandi en lúta kirkjuyfirvöldum í Istanbúl, áður Konstantínópel, helstu miðstöðvar rétttrúnaðarkirkjunnar.
Konur og kvendýr bönnuð
Fyrstu munkarnir komu til Mount Athos á níundu öld og í dag eru þeir tæplega 2000 talsins. Frá Grikklandi, Rúmeníu, Búlgaríu, Serbíu, Rússlandi og fleiri löndum.
Árið 1060 settu munkarnir lög sem bönnuðu allar konur á Mount Athos. Reyndar voru öll kvendýr bönnuð á svæðinu og gilda þær reglur enn þá. Eina undantekningin er sú að læður eru leyfðar, til þess að halda niðri rottu og músagangi.
Tolotos ólst upp í trúnni og gerðist munkur. Hann var mjög staðfastur í trúnni og helgaði líf sitt reglunni og guði. Aldrei steig hann fæti út fyrir múra munkaklaustursins. Ekki einu sinni.
Aldrei séð bíl eða bíómynd
Í október árið 1938 birtist frétt í skoska dagblaðinu Edinburgh Daily Courier þar sem fjallað var um dauða Mihailo Tolotos.
„Án þess að hafa nokkurn tímann séð konu á 82 árum lífs síns lést Mihailo Tolotos í klaustri í Mount Athos í Grikklandi,“ skrifaði fréttaritari frá Aþenu. „Aldrei hafði hann notað bifreið, séð kvikmynd eða farið í flugvél.“
Eins og gefur að skilja er ekki til nein ljósmynd af honum.
Líkneski og myndir
Tolotos varði sínum dögum að mestu leyti í bænir, lestur trúarlegra rita og líkamlega vinnu.
Kemur fram í fréttinni að munkarnir í Mount Athos hafi veitt honum sérstaka útför sem eina manninum í sögunni sem aldrei hafi séð konu.
En þó að Tolotos hafi aldrei séð konu með berum augum þá hefur hann líklega haft einhverja hugmynd um hvernig þær líta út. Meðal annars hefur hann séð líkneski af Maríu mey og myndir.