Haustgildi haldin um helgina – Jónas Sig og Lóa Hjálmtýsdóttir á meðal þeirra sem fram koma

Haustgildi, bókmenntahátíð bókabæjanna austanfjalls, verður haldin um helgina 5. til 6. september á Stokkseyri. Rithöfundar og tónlistarmenn koma fram.
„Hátíðin hefur verið haldin seinustu fimm ár á Stokkseyri. Hátíðin er bókmenntahátíð Bókabæjanna austan fjalls og hafa fjölmargir rithöfundar komið og heimsótt Stokkseyri þessa fyrstu helgi í september,“ segir í tilkynningu.
Eftirfarandi rithöfundar munu taka þátt að þessu sinni: Nína Ólafsdóttir, Ingi Markússon, Lóa H. Hjálmtýsdóttir, Una Margrét Jónsdóttir, Steinunn Sigurðardóttir, Sigríður Hagalín Björnsdóttir og Ægir Þór.
„Aðalviðburðurinn á Haustgildi í ár verður upplestur Lóu H. Hjálmtýsdóttur og Unu Margrétar Jónsdóttur. Harpa Rún Kristjánsdóttir, rithöfundur, ritstjóri og útgefandi, heldur utan um spjall um skrif þeirra og veltir fyrir sér gildi þess að kátína og komedía fái að njóta sín í samtímanum,“ segir í tilkynningunni.
Tónlist verður einnig flutt á hátíðinni eins og áður. Jónas Sig og hljómsveit spila á hátíðinni í ár. Tónleikarnir hefjast klukkan 17:00 á sunnudag í Stokkseyrarkirkju. Um upphitun sjá Markús & the diversion sessions.
Þá verður einnig markaður þar sem seldar verða vörur úr nágrenninu. Listamenn hafa einnig opnað dyr að galleríum sínum þessa helgi. Það er Heba keramík, Gussi Gallerí, Gallerí Gimli og Gallerí Svartiklettur verða opin.
Miðasala á tónleikana er á tix.is.