Ása Berglind hálf miður sín að heyra viðhorfin á fundinum

Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, segir að hún hafi verið hálf miður sín yfir að heyra viðhorf færeyskra þingmanna í garð hinsegin fólks á fundi Vestnorræna ráðsins sem fram fór á Akureyri í gær.
Ása Berglind var stödd á fundi Vestnorræna ráðsins sem fjallar um samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja. Langstærsti hluti fundarins gekk vel og fann hún fyrir mikilli samstöðu um ýmis málefni.
„En í dag vorum við að ræða um hinsegin málefni og ályktun sem ég, Jón Gnarr og Pipaluk Lynge lögðum fram um það að við eflum samstarf þessa þriggja þjóða þegar kemur að því að styðja betur við málefni hinsegin fólks. Þetta mætti gríðarlegri andstöðu frá ákveðnum hópi færeyskra þingmanna og ég er hálf miður mín yfir að heyra þau viðhorf sem þarna birtust,“ segir hún í myndbandi á Instagram.
„Á sama tíma minnir þetta á að það er mikið bakslag í gangi nú þegar þannig að við þurfum öll sem eitt að standa vörð um þau réttindi sem við höfum barist fyrir, hinsegin samfélagið hefur barist fyrir og konur hafa barist fyrir. Það er bakslag. Það er verið að sækja að þessum réttindum og við þurfum að vera sameinuð.“
Fjallað var um fundinn á vef RÚV í gær, þar segir að Færeyingarnir Jörgen Niclasen fyrrverandi formaður Fólkaflokksins og Hermann Samuelsen þingmaður Sambandsflokksins, hafi mælt harðlega gegn tillögunni sem sneri að því að ríkisstjórnir landanna myndu ræða um sameiginlegar áskoranir hinsegin fólks. Hermann sagði að ríki ættu ekki að vera að fjármagna samtök sem rugluðu fólk í ríminu:
„Ég átta mig ekki á því hvað þetta er sem er verið að fjalla um. Ég tel frekar að þetta séu skilaboð frá flutningsmanni tillögunnar sem myndi afla honum atkvæða í næstu kosningum. Ég skil ekki af hverju er verið að koma með þetta því þetta sundrar fólki,“ sagði Hermann.
Ása Berglind birti brot úr ræðu sinni á fundinum þar sem hún sagði:
„Hér er mikið rætt um að það sé erfitt fyrir okkur að skilja veruleika annars fólks en það þýðir ekki að sá veruleiki sé ekki raunveruleikur. Hér höfum við talað um minnihlutahópa, við höfum talað um frumbyggja sem þurfa rödd í ákvörðunum sem snerta þá. Hér erum við líka að tala um minnihlutahóp sem hefur þurft að berjast fyrir sinni tilvist, hinsegin samfélagið,“ sagði hún.
„Undanfarið, út af uppgangs ákveðinna afla í alþjóðasamfélaginu, þá hefur orðið mikið bakslag í þessari baráttu á Íslandi. Og núna stendur fólk frammi fyrir því að það er að verða fyrir ofbeldi aftur, út af því hver það er.“
Beindi hún svo orðum sínum að færeysku þingmönnunum. „Þó að þið skiljið ekki raunveruleika fólks að viðurkenna að hann sé raunverulegur og við þurfum að hjálpa þeim að fá að vera það sem það er, nýta sína rödd og þurfa ekki að óttast það að verða fyrir ofbeldi.“
Á fundinum var svo spurt hvort einstaklingur geti fæðst sem kona og orðið karl. Ása Berglind svaraði: „Já, það er hægt. Það eru vísindi sem sýna fram á það að við erum með ákveðið litróf kynja. Við upplifum kyn okkar missterkt, sumir upplifa í raun að þeir séu ekki með kyn. Það er ekki okkar að dæma um annað fólk.“ Svaraði hún einnig hvað konur ættu að gera ef það kæmi trans kona í búningsklefa kvenna. „Ég sé ekki óttann sem steðjar að. Flestar konur verða fyrir ofbeldi inni á heimilum sínum af hálfu eiginmanna sinna. Munum það.“