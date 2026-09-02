Tvær unglingsstúlkur myrtu tólf ára dreng – Móðirin leitaði árangurslaust - „Ég hringdi og hringdi og hringdi“

Hryllilegt mál er komið upp í Rússlandi þar sem tvær unglingsstúlkur, 15 og 16 ára gamlar, eru sakaðar um að hafa myrt 12 ára dreng. Móðirin leitaði árangurslaust að drengnum sem var þá látinn í yfirgefinni byggingu.
Blaðið The Mirror greinir frá þessu.
Eftir að hinn 12 ára Maxim Titov kom ekki heim til sín í höfuðborginni Moskvu á réttum tíma fór móðir hans, hin 32 ára Anzhela Titova, að leita. Hafði hún ekki hugmynd um að það var þá um seint. Maxim var þegar látinn.
„Það var kveikt á símanum en enginn svaraði,“ sagði Anzhela. „Ég hringdi og hringdi og hringdi. Einhvern tímann um klukkan 23:00 dó síminn.“
Fannst í yfirgefinni byggingu
Seinna fannst Maxim í yfirgefinni byggingu. Hann hafði verið stunginn margsinnis með hnífi.
Talið er að tvær stúlkur, önnur 15 ára en hin 16 ára, hafi tælt Maxim inn í bygginguna og svo veist að honum. Nöfn þeirra hafa ekki verið gerð opinber þar sem þær eru undir lögaldri.
Anzhela segir að vinur Maxims hafi sagt henni frá annarri stúlkunni. Ljóshærðri stúlku sem hafi oft verið með hníf á sér.
Skuggaleg hegðun
Báðar stúlkurnar hafa verið handteknar og ákærðar fyrir morð af yfirlögðu ráði. Grunur leikur á að morðið hafi tengst nýrri samfélagsmiðlahegðun. Það er að unglingar og börn eru í sífelldum mæli farin að fremja ofbeldi til að taka upp og birta á TikTok. Ein stúlkan deildi mörgum slíkum myndböndum á sinni síðu.
En þetta mál á sér enn dekkri hlið. Ein stúlkan á að hafa sagt að hún hafi viljað vita „hvað blóð sé“ og „hvernig það er að drepa einhvern.“
Vel skipulagt
Haft er eftir lögreglumönnum að stúlkurnar hafi skipulagt morðið vel. Þær hafi keypt hanska og sagt Maxim að þær vildu „hitta hann í bjór“ í byggingunni. Stúlkurnar skildu farsímana sína eftir til þess að ekki væri hægt að rekja ferðir þeirra.
Talið er að að minnsta kosti önnur stúlkan hafi játað að hafa tekið þátt í morðinu og sýndi iðrun. Stúlkurnar eru ekki iðjulausir vandræðaunglingar eða fíklar. Önnur þeirra hafði þegar komist inn í fornám til þess að verða hjúkrunarfræðingur og hin hugðist starfa í ferðaþjónustu.
„Hvernig kemst svona manneskja inn í skóla til þess að verða hjúkrunarfræðingur?“ spurði móðirin forviða. „Við höfum heyrt að þær hafi verið að skipuleggja morðið síðan 20. ágúst.“