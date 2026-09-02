Tiger Woods má ekki lengur keyra golfbíl – Gæti endað í fangelsi

Tiger Woods, einn besti kylfingur sögunnar, má ekki keyra golfbíl næstu fimm árin. Reyndar má hann heldur ekki keyra aðra bíla heldur en hann missti leyfið til að keyra ökutæki eftir að hafa keyrt undir áhrifum.
Miðillinn TMZ greinir frá þessu.
Undanfarin ár hefur Tiger Woods verið á síðum blaðanna fyrir flest allt annað en golf. Í gær var greint frá því að Woods hefði gert samkomulag við saksóknara í Flórída vegna ákæru um akstur undir áhrifum.
Samdi við saksóknara
Woods velti jeppa fyrir um fimm mánuðum síðan norðan við Palm Beach í Flórída en sem betur fer slasaðist enginn í slysinu. Woods hafnaði því að fara í lyfjapróf og sagðist vera á leið í meðferð. Í stað þess að svara fyrir málið fyrir dómstólum og eiga á hættu eins árs fangelsi samdi Woods við saksóknara.
Woods, sem er fimmtugur að aldri, missir bílprófið í fimm ár og þarf að greiða 1,3 milljón króna sekt. Hann hefur hins vegar ekki viðurkennt brot sitt en fer engu að síður á sakaskrá.
En ökubannið nær ekki aðeins yfir bíla heldur öll ökutæki. Eins og segir í frétt TMZ getur samkomulagið sett strik í golfferilinn hjá Woods því að hann má ekki lengur keyra golfvagn.
Skilgreiningaratriði
Golfbílar eru skilgreindir sem bifreiðar í Flórída og gilda umferðarreglur um akstur þeirra. Þrátt fyrir að vera moldríkur eftir langan og sigursælan feril í golfi þá keyrir Woods enn þá sjálfur golfbílinn sinn. En ef hann sést á golfbíl næstu fimm árin þá gæti hann endað á bak við lás og slá.
Ekki gilda sömu reglur um golfbíla í öllum fylkjum Bandaríkjanna. Í Kaliforníu eru golfbílar undir 600 kílógrömmum ekki skilgreindir sem bifreiðar. En ef hann sést á golfbíl í Kaliforníu gæti dómari í Flórída engu að síður talið að hann hafi brotið af sér. Bannið gildir ekki aðeins í Flórída.