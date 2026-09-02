Slysið á Krýsuvíkurvegi: Bíllinn sagður hafa verið á yfir 200 kílómetra hraða

Bifreiðin sem lenti utan vegar á Krýsuvíkurvegi eftir miðnætti á sunnudagskvöld, með þeim afleiðingum að þrjú ungmenni létust, er sögð hafa verið á yfir 200 kílómetra hraða áður en slysið varð.
Vísir greinir frá þessu og hefur eftir heimildum sínum að gögn sem hafa verið í dreifingu bendi til þess að bíllinn hafi verið á yfir 200 kílómetra hraða áður en slysið varð. DV hefur einnig heimildir fyrir því að hraðakstur sé til rannsóknar hjá lögreglu.
Í frétt Vísis kemur einnig fram að þrír bílar til viðbótar hafi verið á vettvangi þegar slysið varð. DV greindi frá því í gær að lögregla hefði rætt við vitni sem voru á vettvangi.
Tvær stúlkur og einn ungur karlmaður létust í slysinu. Stúlkurnar voru fæddar árin 2007 og 2009 en maðurinn árið 2005.
Mikil sorg er í samfélaginu vegna slyssins og verða minningarstundir haldnar í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag. Í Háteigskirkju verður haldin minningarstund um hinn 21 árs gamla Benjamín Guðmundsson klukkan 18:00 og í Lágafellskirkju klukkan 17:30 um Arndísi Höllu Guðlaugsdóttur sem var 16 ára..