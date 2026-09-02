Nöfn ungmennanna þriggja sem létust á Krýsuvíkurvegi

Stúlkan sem lést í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags heitir Hannah Jane Large og er frá Írlandi, hún var tæplega 19 ára gömul þegar hún lést. Samkvæmt heimildum DV var hún tiltölulega nýkomin til landsins.
Vísir greinir frá nafninu hennar og segir að von sé á foreldrum hennar til landsins.
Hin ungmennin tvö sem létust í slysinu hétu Arndís Halla Guðlaugsdóttir, 16 ára, og Benjamín Guðmundsson, 20 ára.
Minningarstund vegna fráfalls Arndísar Höllu verður í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ klukkan hálf sex í dag. Minningarstund vegna Benjamíns verður í Háteigskirkju í Reykjavík klukkan sex.
Talið er að bílinn hafi verið á meira en 200 kílómetra hraða áður en slysið varð. Samkvæmt heimildum DV var bíllinn af gerðinni BMW. Lögreglan hefur verið að ræða við vitni og er rannsókn að tildrögum slyssins skammt á veg komin, en það er einnig á borði rannsóknarnefndar samgönguslysa.