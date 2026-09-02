Íbúi í Hafnarfirði lent í þjófum tvisvar á innan við viku - „Drullið ykkur í burtu. Bara núna. Get the fuck out of here!“

Íbúi í miðbæ Hafnarfjarðar lenti í þeirri óskemmtilegu reynslu að óprúttnir aðilar fóru tvisvar inn á lóðina hjá honum um nótt á örfáum dögum. Dróni var notaður við leitina og lögreglan handsamaði einn þeirra.
Lögreglan notaði dróna
Íbúinn segir að fyrra skiptið hafi verið á föstudagsnóttina um klukkan 3:00. Þá voru tveir menn að sniglast á lóðinni, augljóslega að reyna að verða sér úti um verðmæti. Lögreglan kom þá fljótt og náði öðrum þeirra.
„Þeir brugðust vel við“ segir maðurinn um þetta óskemmtilega atvik. Hann er ánægður með viðbrögð lögreglunnar í málinu. „Komu strax og dróni a loft og allskonar,“ segir hann.
Komu aftur í nótt
En þar með var sögunni ekki lokið. Í gærkvöldi um klukkan 23:45 var aftur komið á lóðina hjá honum og þurfti hann að reka viðkomandi burtu með hótunum.
Myndband náðist af atvikinu. Þar má sjá hvernig þjófurinn var rekinn á brott.
„Hvað ertu að gera í garðinum?“ heyrist íbúinn segja og mæta hinum óprúttna aðila á lóðinni. „Drullið ykkur í burtu. Bara núna. Get the fuck out of here!“
Þá kallar hann á annan í húsinu og biður hann um að hringja á lögregluna. En þjófurinn tekur ekki á rás strax heldur heldur áfram að sniglast við húsið.
„Get the fuck out of here!!“ kallar íbúinn á hann. „What the fuck are you doing in my house?!?“
Fólk sé vakandi
Íbúinn hefur dreift myndbandinu á samfélagsmiðla til þess að vara annað fólk við. Hefur myndbandið fengið mikil viðbrögð.
„Fínt að fólk se vakandi fyrir þessu,“ segir hann.