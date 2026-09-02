Hannes réttlætir viðtal við rússneska áróðursmiðilinn – „Sjálfsagt að svara þeim“

Hannes Hólmsteinn Gissurarson ræddi afstöðu sína til ESB í viðtali við rússneska ríkisfjölmiðilinn Russia Today, eða RT. Mannlíf greindi frá.
Í viðtalinu segir Hannes að Íslandi hafi ekkert að vinna með inngöngu í ESB og telur hann að aðild myndi hafa í för með sér að Íslendingar þyrftu að afsala sér einhver yfirráð yfir eigin auðlindum. Benti Hannes á að ESB hafi ekki staðið sig vel við stjórnun náttúruauðlinda.
Hannes hefur hlotið gagnrýni fyrir að veita RT viðtal en þessi fjölmiðill er undir stjórn rússneskra yfirvalda og hefur verið sakaður um að dreifa áróðri í þágu þeirra. „Evrópusambandið stöðvaði útsendingar og dreifingu RT í aðildarríkjum sínum árið 2022 vegna þess sem sambandið lýsti sem kerfisbundinni upplýsingamisnotkun og dreifingu rangra upplýsinga,“ segir í frétt Mannlífs.
Talar við þá sem þess óska
Hannes segir í svari við fyrirspurn DV að hann hafi vitað að RT sé á vegum rússneskra stjórnvalda en hann telji rétt að nota tækifærið þegar honum sé boðið að segja skoðun sína:
„Mér finnst sjálfsagt að nota tækifærið, ef einhver gefur mér kost á að segja skoðun mína. Ég hef til dæmis birt greinar í DV þrátt fyrir hatrammar persónulegar árásir blaðsins á mig. Hið sama er að segja um Heimildina. Ég vissi vel af því, að þessi rússneska sjónvarpsstöð var á vegum stjórnvalda. En fyrst þeir vildu tala við mig, fannst mér sjálfsagt að svara þeim.“
Hannes segir ennfremur:
„Ég hef tvennu við þetta að bæta: Ég styð Úkraínu eindregið í stríðinu við Rússa, sem réðust inn í landið. En ég er ekki samþykkur viðskiptabanni á Rússland, nema þegar um hernaðarlega mikilvæga vöru er að ræða. Ég er raunar andvígur viðskiptabanni almennt, með þessari mikilvægu undantekningu. Tilhneiging okkar til að skjóta á náungann minnkar, ef við sjáum í honum væntanlegan viðskiptavin.“
'Why should Icelanders take on the problems of Europe?'
Politics professor at University of Iceland, Hannes Gissurarson, tells RT that the nation has NOTHING to gain from joining EU
Would have to give up control of own resources, when the bloc's 'not very good at managing' them pic.twitter.com/sM8UykQneo
— RT Intl (@RT_on_X) September 1, 2026