Gary Glitter segist ekki vera barnaníðingur – Sakaður um að narra unga stúlku með súkkulaði

Hinn dæmdi breski barnaníðingur og poppsöngvari Gary Glitter, eða Paul Gadd eins og hann heitir, hefur á ný verið ákærður fyrir kynferðisbrot úr fortíðinni. Nú fyrir að misnota unga stúlku á árunum 1978 til 1981.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Glitter, sem er 82 ára, afplánar 16 ára fangelsisdóm sem hann hlaut árið 2015 fyrir barnaníð. Brot hans eru talin vera umfangsmikil og spanna áratugi aftur í tímann.
Í máli sem nú er hafið fyrir dómstólum er Glitter ákærður fyrir að brjóta í átta skipti gegn ungri stúlku árin 1978 til 1981. Þá var hún aðeins átta til 11 ára gömul.
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Gary Glitter sagður heilsuveill og einangraður í fangelsinu
Glitter er sagður hafa tælt stúlkuna í fyrsta skiptið með því að bjóða henni súkkulaði fyrir utan heimili hans í Kensington í London. Fékk hann stúlkuna til þess að snerta á sér kynfærin og hafði við hana „ólögmæt kynferðismök.“
Glitter hafnaði öllum ákæruliðum fyrir dómi í dag. Framhald þinghaldsins fer fram í nóvember næstkomandi og er búist við því að réttarhöldin standi yfir í þrjár vikur.
Gary Glitter var ein af stærstu poppstjörnum áttunda áratugarins. Árið 1999 var hann dæmdur fyrir vörslu barnakláms og fyrsta dóminn fyrir barnaníð hlaut hann árið 2006.