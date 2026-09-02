Bruninn á Hótel Skjaldbreið – Kristófer segir engan hafa átt sökótt við hótelið

Kristófer Óliversson, forstjóri Center Hotels, segist ekki vita hver sá aðili er sem kveikti í Center Hotel Skjaldbreið við Laugaveg 16 í nótt. Hann telur þó útilokað að sá aðili hafi einhver tengsl við staðinn eða eigi sökótt við hótelið:
„Nei, alveg örugglega ekki. Við erum með öryggismyndavélar hérna og við bara afhentum lögreglu allar myndir, þannig að þeir eru bara að vinna úr því. En það er alveg örugglega enginn sem á eitthvað sökótt við okkur,“ segir Kristófer í samtali við DV.
Einn er grunaður um íkveikju á staðnum og að sögn lögreglu var hann handtekinn um klukkan fimm í nótt en slökkvistarf stóð yfir þar til um klukkan fjögur (Vísir greinir frá). Er sá maður í haldi lögreglu en ekki hefur enn verið hægt að ræða við hann vegna ástands hans.
Kristófer segir við DV að hann hafi lesið um handtökuna í fjölmiðlum en lögreglu hafi einfaldlega verið afhent gögn úr öryggismyndavélum.
„Ég vil helst láta lögregluna svara fyrir þetta en þetta er örugglega aðili sem enginn þekkir hér.“
Um 60 gestir voru á hótelinu en þeir hafa allir fengið inni á öðrum hótelum Center Hotels keðjunnar. Hótelið verður lokað í einhvern tíma vegna tjónsins. Eldurinn kom upp í kjallara hússins en reykur barst um húsnæðið.