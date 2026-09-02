Aftur brotist inn hjá Stjörnugrís og fimm smágrísir drápust - „Hvað gengur þessu fólki eiginlega til?“

Lögregla var kölluð að húsnæði Stjörnugríss í Saltvík í morgun en þar hafði svínum verið hleypt út. Fimm smágrísir drápust og aflífa þurfti eina gyltu sem hafði fótbrotnað. Fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Frá þessu greinir Vísir.
Um er að ræða svipað mál og kom upp í maí þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís og dýrum þar sleppt. Rannsókn á innbrotinu stendur nú yfir en samkvæmt forstjóra Stjörnugríss er búið að ná tökum á ástandinu og reka öll svín inn. Stjörnugrís segir í tilkynningu að um alvarlegt atvik sé að ræða enda hafi smitvarnir búsins verið rofnar. Í tilkynningu kemur fram að innbrotið hafi átt sér stað í nótt. Rúða var brotin og inn um hana farið, en verksummerki voru með svipuðum hætti og í maí. Innréttingar voru rifnar upp, stíur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar.
Stjörnugrís tekur fram að innbrotið hafi alvarleg áhrif á lífin, fimm smágrísir og gylta séu látin og fleiri dýr særð. Eins muni streita mögulega leiða til minnkaðrar mjólkurframleiðslu hjá gyltum og mögulegra fósturláta.
„Hvað gengur þessu fólki eiginlega til?“ spyr forstjórinn, Geir Gunnar Geirsson, í tilkynningunni sem segir að Stjörnugrís hafi í einfeldni sinni trúað því að þeir sem brutust inn í maí hafi ekki áttað sig á afleiðingum gjörða sinna. Nú sé ljóst að þessar aðgerðir hafi ekkert með umhyggju dýranna eða velferð þeirra að gera.
„Þvert á móti er engu líkara en að tilgangurinn sé að valda dýrum ótta, meiðslum og dauða.“
Geir Gunnar hvetur gerendur til að gefa sig fram og hvetur alla sem hafa upplýsingar um málið að hafa samband við lögreglu.