Sigríður Þorvaldsdóttir leikkona er látin

Sigríður Þorvaldsdóttir, leikkona og leikstjóri, er látin 85 ára að aldri. Dætur hennar Þórunn Lárusdóttir leikkona, Ingibjörg Lárusdóttir lögfræðingur og Dísella Lárusdóttir óperusöngkona greina frá þessu.
„Elsku hjartans mamma okkar, Sigríður Þorvaldsdóttir, leikkona, hefur kvatt þennan heim, 85 ára að aldri. Hún lést á Landspítala í faðmi fjölskyldunnar rétt fyrir miðnætti í gærkvöldi, eftir stutt en erfið veikindi,“ segir í færslu systranna. „Mamma var, eins og alþjóð veit, eitt stórt bros og skilur eftir sig stórt skarð í lífi þeirra sem þótti vænt um hana en jafnframt ótal skemmtilegar minningar, endalausa ást og þakklæti.“
Sigríður var fædd þann 12. apríl árið 1941. Hún útskrifaðist úr Leiklistarskóla Þjóðleikhússins árið 1958 og það sama ár var hún kjörin Ungfrú Ísland. Einnig lærði hún hárgreiðslu og varð meistari í því fagi árið 1965.
Sigríður bjó um tíma í Bandaríkjunum, stundaði framhaldsnám í Hollywood og lék á sviði í Dallas. Við heimkomuna hóf hún störf hjá Þjóðleikhúsinu. Auk þess lék hún í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og í Íslensku óperunni.
Sigríður var gift Lárusi Sveinssyni trompetleikara og söngstjóra. Árið 1985 settist hún á þing sem varaþingmaður fyrir Kvennalistann. Árið 2006 var Sigríður valinn bæjarlistarmaður Seltjarnarness en árið áður kom út ævisaga hennar „Í gylltum ramma.“