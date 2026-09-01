Segir Brynjar saka sig að ósekju um að vega að tjáningarfrelsinu - „Krafan um að menn segi satt og svari fyrir orð sín“

Gauti B. Eggertsson hagfræðiprófessor var afar virkur í að hvetja kjósendur í þjóðaratkvæðagreiðslunni um helgina til að segja já. Brynjar Níelsson borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins var hins vegar harður nei-sinni. Brynjar skýtur föstum skotum á Gauta í nýjum Facebook-pistli og segir hann gott dæmi um hvernig vegið sé að tjáningarfrelsinu innan ESB. Gauti svarar Brynjari hins vegar fullum hálsi og segist eingöngu krefjast þess að menni segi satt og axli ábyrgð á ósannindum.
Brynjar skrifar meðal annars:
„Ég hef þó aldrei náð svo langt í biturð og svekkelsi að krefjast rannsóknar á andstæðingum mínum og að þeir verði dregnir til ábyrgðar fyrir málflutning sem mér ekki að skapi. Gauti B. Eggertsson, sem telur sig örugglega frjálslyndan og göfugri en gengur og gerist, krefst þess samt. Gauti er bandarískur ríkisborgari og búið meirihluta ævi sinnar í USA. Hann er prófessor við bandarískan háskóla og maður er farinn að skilja betur óþol Trumps úti í þetta háskólasamfélag.“
„Gauti B. Eggertsson er dæmigerður fyrir hugarfarið sem er allsráðandi innan ESB. Þar er vegið harkalega að tjáningarfrelsinu og oftast í nafni mannréttinda eða manngæsku, eins öfugsnúið og það nú er.“
Að segja satt
Gauti lætur þessu ekki ósvarað og skrifar í athugasemd við pistil Brynjars meðal annars:
„Ég átta mig satt að segja ekki á því hvaðan þér kemur sú hugmynd að ég hafi eitthvað á móti tjáningarfrelsi. Það sem ég geri, og mun halda áfram að gera, er að benda á ósannindi þegar þau eru borin á borð fyrir kjósendur og ætlast til þess að menn standi fyrir máli sínu með rökum. Kannski finnst þér sú krafa óþægileg og jafnvel kúgandi. Ég skil það vel. Það væri líka harðræði ef ég krefðist þess að allir landsmenn hlægju að pabbabröndurunum þínum.“
„En krafan um að menn segi satt og svari fyrir orð sín er ekki andstæða tjáningarfrelsisins. Hún er grundvöllur þess og raunar ástæðan fyrir því að hugmyndin varð til í upphafi: að mega gagnrýna ríkjandi valdhafa og heimta af þeim sannleikann. Ógnvekjandi tilhugsun, ég veit, og þér greinilega nokkuð framandi.“
Þegar kemur að orðum Brynjars um langvarandi búsetu Gauta í Bandaríkjunum þá segist sá síðarnefndi ekki hafa fundið neitt ákvæði það um að ást Íslandi fyrnist við að búa langdvölum í öðru landi:
„Samkvæmt þeirri reglu hefði Jón Sigurðsson, búsettur í Kaupmannahöfn meirihluta ævi sinnar, átt að halda sig til hlés í íslenskum málefnum. Sem betur fer datt hvorki honum né öðrum það í hug.“
Háskólinn
Þegar kemur að skilningi Brynjars á fjandskap Trump Bandaríkjaforseta í garð ýmissa háskóla vestanhafs segir Gauti:
„Athyglisverðast er þó að í pistli sem kveðst bera tjáningarfrelsið fyrir brjósti lýsir þú skilningi á „óþoli” Trumps gagnvart háskólasamfélaginu, þar sem stjórnvöld beita einmitt valdi sínu gegn skólum og fræðimönnum vegna orða þeirra. Að verja tjáningarfrelsið með því að taka undir slíkt er afrek í rökfimi sem ég ætla ekki að reyna að leika eftir.“
Gauti segir ljóst að úrslitin í atkvæðagreiðlsunni liggi fyrir en lýðræði sé meira en bara atkvæðatölur:
„Það hvílir á upplýstri umræðu, og hún batnar ekki ef ósannindi fá að standa óhögguð af því einu að þau reyndust sigursæl. Krafan um að satt sé sagt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki biturð. Hún er lágmarkskrafa.“