Sanna furðar sig á útspili meirihlutans í Reykjavík – „Þeir sem eiga rétt á afslætti þurfa að sækja sérstaklega um hann á netinu“

Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, furðar sig á ákvörðun meirihlutans í borgarstjórn Reykjavíkur að fólk þurfi að sækja sérstaklega um afslátt af máltíðum. Þetta sé óaðgengilegt og tímafrekt.
„Meirihlutinn í borginni ákvað að hækka verð á máltíðum hjá Reykjavíkurborg um allt að 70%. Í kjölfar gagnrýni ákvað hægrimeirihlutinn að draga að einhverju leyti úr hækkuninni fyrir tekjulága. Útfærslan var þó óljós,“ segir Sanna í færslu á samfélagsmiðlum.
Sjá einnig:
Meirihlutinn í Reykjavík hækkar verð á matarsendingum til gamla fólksins – 70 prósent hækkun
Mest er hækkunin á matarsendingum til eldri borgara. Máltíðirnar voru hækkaðar úr 1100-1190 í 1900 krónur frá og með deginum í dag, 1. september. Þetta gerir allt að 73 prósent hækkun. Þessi hækkun hlaut mjög mikla gagnrýni og ákvað meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar þá að veita tekjulágum afslátt. Það er máltíðin mun kosta 1500 krónur.
„Nú hefur komið í ljós að þeir sem eiga rétt á afslætti þurfa að sækja sérstaklega um hann á netinu. Það getur bæði verið tímafrekt og óaðgengilegt, sérstaklega ef fólk hefur takmarkaða tölvukunnáttu eða nýtir sér ekki rafræna þjónustu,“ bendir Sanna á. „Ef markmiðið er að verja tekjulága hópa ætti í fyrsta lagi ekki að hækka verðið svona mikið. Það þarf að minnsta kosti að tryggja að stuðningurinn sé einfaldur og aðgengilegur.“