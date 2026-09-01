Össur rifjar upp hrossakaupin sem breyttu Íslandssögunni – Spáir viðsnúningi hjá unga fólkinu

Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, telur að margir þeirra ungu kjósenda sem greiddu atkvæði gegn áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið um liðna helgi eigi eftir að skipta um skoðun.
Hann er þess fullviss að Ísland muni á endanum ganga í Evrópusambandið.
Össur gerir úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar að umtalsefni í færslu á Facebook og rifjar í því samhengi upp átökin um EES-samninginn í byrjun tíunda áratugarins.
Hann segir þau átök í minningunni hafa verið mun hatrammari en þau sem fylgdu þjóðaratkvæðagreiðslunni um helgina. Össur rifjar meðal annars upp fund í Ýdölum þar sem bóndi lagði til að Jón Baldvin Hannibalsson, þáverandi utanríkisráðherra, yrði settur í poka ásamt grjóti og sökkt í á. Bóndinn hafi síðar dregið tillöguna til baka af ótta við að slíkt gæti haft slæm áhrif á laxastofninn í ánni.
Afstaðan breytist með tímanum
Össur bendir á að afstaða margra til EES-samningsins hafi gjörbreyst síðan þá. Sjálfstæðisflokkurinn, sem hafi talað harkalega gegn samningnum í kosningabaráttunni 1991, sé nú meðal dyggustu stuðningsmanna hans.
Ólafur Ragnar Grímsson hafi sömuleiðis verið andvígur EES-samningnum á sínum tíma og talið réttara að Ísland gengi alla leið og sækti um aðild að Evrópusambandinu.
Össur telur söguna sýna að afstaða til Evrópusamstarfs geti breyst verulega með tímanum. Hann spáir því að hið sama eigi eftir að gerast hjá mörgum úr yngstu kynslóðinni sem hann segir hafa ráðið miklu um ósigur Já um helgina.
„Alveg einsog hann skipti um skoðun á EES-samningnum held ég að margir úr yngstu kynslóðinni sem í raun réttri felldi JÁ-ið um helgina, eigi líka eftir að snúast 180 gráður einsog hann.“
Össur gengur raunar lengra og segist telja að Ísland muni á endanum verða fullgildur aðili að Evrópusambandinu.
„Inn í framtíð sem við sjáum ekki í dag eiga þeir eftir að fagna því augnabliki þegar Ísland mun um síðir (fer eftir Noregi og Rússlandi) breyta núverandi aukaaðild í fulla þátttöku í ESB.“
Bestu hrossakaup Íslandssögunnar?
Össur lýkur færslunni á því að rifja upp hvernig stuðningur Sjálfstæðisflokksins við EES-samninginn hafi á sínum tíma verið tryggður.
Þar sparar hann ekki stóru orðin og segir Alþýðuflokkinn hafa „keypt“ Sjálfstæðisflokkinn til stuðnings við samninginn með forsætisráðherrastólnum.
„Til að ljúka sögunni um EES-samninginn og blessaðan Sjálfstæðisflokkinn – sem svo oft þarf að kippa upp úr forarpyttum sögunnar – þá bjargaði Alþýðuflokkurinn þjóðarhag einsog svo oft áður og keypti heilan flokk til stuðnings við EES-samninginn með einu stykki forsætisráðherrastóls,“ segir Össur og vísar til stjórnarmyndunar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks árið 1991 þegar Davíð Oddsson varð forsætisráðherra.
„Sannarlega hrossakaup – en voru það ekki bestu hrossakaup Íslandssögunnar?“ spyr Össur að lokum.