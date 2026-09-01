Minningarstundir um hin látnu úr Krýsuvíkurslysinu

Minningarstundir verða haldnar í Háteigskirkju og Lágafellskirkju um tvö ungmennin sem létust í umferðarslysinu á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt Mánudags.
Í Háteigskirkju verður haldin minningarstund um hinn 21 árs gamla Benjamín Guðmundsson klukkan 18:00 á morgun og í Lágafellskirkju klukkan 17:30 um hina 16 ára Arndísi Höllu Guðlaugsdóttur.
Í gær var boðuð kyrrðarstund í Menntaskólanum í Sund þar sem hin stúlkan var nemandi.
Þá hefur fjöldi fólks ekið að slysstaðnum við Krýsuvíkurveg og kveikt þar á kertum til minningar um hin látnu og lagt blóm við.