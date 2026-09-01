Leiðtogi á Evrópuþinginu segir ESB verða að taka íslenska nei-ið til sín og breytast

Annar forystumanna eins af þingflokkunum á Evrópuþinginu segir það ljóst eftir að Íslendingar höfnuðu framhaldi aðildarviðræðna að Evrópusambandið að Sambandið verði að taka niðurstöðuna til sín og breytast. Það sé einnig mjög athyglisvert og umhugsunarefni að þetta hafi verið niðurstaðan á Íslandi þrátt fyrir breytt landslag í öryggismálum á norðurslóðum og víðar.
Nicola Procaccini er annar af leiðtogum þingflokks íhaldsmanna og umbótasinna á Evrópuþinginu (e. ECR Group.) Þingflokkurinn samanstendur af íhalds- og hægri popúlista flokkum sem flestir hafa efasemdir um eða eru hreinlega á móti því að stofnunum Evrópusambandsins verði falin meiri völd af aðildarríkjunum og leggja áherslu á að ríkin sjálf eigi að fara með sem mest völd.
ECR er með 84 þingsæti á Evrópuþinginu en meðal stjórnmálaflokka sem eru hluti af ECR eru Svíþjóðardemókratar, Lög og réttlæti frá Póllandi, Finnaflokkurinn frá Finnlandi, Danmerkurdemókratar frá Danmörku og Bræður Ítalíu ( Í. Fratelli d'Italia) flokkur Giorgia Meloni forsætisráðherra landsins en Procaccini er þingmaður þess flokks á Evrópuþinginu.
Breytingar
Í færslu á Facebook-síðu ECR segir að það eigi ekki að taka kosningaúrslitunum á Íslandi af léttúð.
Er síðan haft eftir Procaccini:
„Íslenska þjóðin hefur tekið lýðræðislega ákvörðun á grundvelli fullveldis og hana ber að virða.“
Segir Procaccini að í ljósi vaxandi óvissu í öryggismálum á alþjóðavettvangi hafi margir búist við því að stuðningur Íslendinga við aðildarviðræður myndi vaxa en sú staðreynd að þeim hafi samt sem áður verið hafnað ætti að vera umhugsunarefni fyrir Evrópusambandið:
„Ef vel stætt lýðræðisríki í Evrópu, sem lagt hefur áherslu á að horfa út á við, er ekki sannfært um að framhald aðildarviðræðna við ESB sé rétta leiðin til framtíðar, þá ætti Sambandið að spyrja sjálft sig hvernig það geti betur virt fullveldi aðildarríkja og valddreifingu, náð meiri árangri, orðið samkeppnishæfara og einbeitt sér að viðfangsefnum þar sem Evrópusamvinnan hefur einhverju raunverulega við að bæta. Evrópusambandið verður að taka þetta til skoðunar. “