Kolbrún hugsi yfir niðurskurðinum hjá borginni: „Ég vona svo sannarlega að það gangi eftir“

Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingmaður Flokks fólksins og fyrrverandi borgarfulltrúi, segir það óumdeilt að borgin þurfi að hagræða. Borgarkerfið hafi vaxið mikið og fækka þurfi stjórnendum. Hún segir í aðsendri grein í Morgunblaðinu:
„Árið 2023 lagði ég til að stafrænt ráð yrði lagt niður og ári síðar að gerð yrði óháð úttekt á þjónustu- og nýsköpunarsviði með hagræðingu í huga. Hafði lengi gagnrýnt umfang og kostnað stafrænnar vegferðar borgarinnar en ekki var tekið vel í þær hugmyndir.
Því ber að fagna vilja núverandi meirihluta til að taka til í kerfinu. En það er ekki sama hvar niðurskurðarhnífurinn ber niður.“
Hún segir að tryggja verði þjónustu og hagfræðing sé ekki það sama og þjónustuskerðing. Þjónustuskerðing í viðkvæmum málaflokkum geti valdið auknum kostnaði í framtíðinni. Uppsagnir skólaliða eru á meðal þess sem gefi hagræðingunni yfirbragð skerðingar:
„Áttatíu og níu starfsmönnum á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði hefur nú verið sagt upp. Þrjátíu og tveimur verða boðin önnur eða breytt störf en 54 missa vinnuna varanlega. Breytingarnar eiga að skila um 900 milljóna króna hagræðingu á ári og borgarstjóri segir þetta aðeins byrjunina.
Framlínuþjónustan verði engu að síður varin. Ég vona svo sannarlega að það gangi eftir.
Þegar svo umfangsmiklar breytingar eru gerðar á sviðum sem sinna börnum, fjölskyldum og fólki sem þarf félagslegan stuðning hlýtur maður að spyrja hvernig tryggt verði að þjónustan skerðist ekki.
Það sama á við þegar störf skólaliða hverfa eða gjaldskrár fyrir þjónustu við eldra fólk hækka. Þarna fer hagræðingin að fá annað yfirbragð.“
Hefur mætur á Hildi borgarstjóra
Kolbrún segist hafa ágætar mætur á Hildi Björnsdóttur borgarstjóra en hún bendir á að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki þekktur fyrir að að setja þarfir þeirra sem minnst mega sín í forgang. Núna reyni hins vegar á forgangsröðunina:
„Hagræðing á fyrst að beinast að kerfinu, yfirbyggingunni og því sem borgarbúar geta verið án. Hún á ekki að byrja hjá fólkinu sem þarf mest á þjónustunni að halda.“