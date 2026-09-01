Íslendingar taka þátt í aðgerðum gegn stjórnlausri rányrkju Rússa – Fá enga þjónustu eða olíu

Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndin (NEAFC), sem Ísland er aðili að, hefur ákveðið að taka á rányrkju Rússa á makríl. Rússnesk skip sem stundi rányrkju megi hvorki umskipa né taka olíu hjá skipum annarra NEAFC ríkja.
NEAFC er samráðs og samstarfsvettvangur fiskveiðiþjóða í norðaustur Atlantshafi. Það er Íslands, Noregs, Bretlands, Evrópusambandsins, Danmerkur (fyrir hönd Grænlands og Færeyja) og Rússlands. En síðan Rússar réðust inn í Úkraínu í febrúar árið 2022 hafa samskipti Rússa og annarra meðlima verið í lamasessi.
Eitt af hlutverkum nefndarinnar er að ákveða kvóta úr sameiginlegum stofnum en þar hafa Rússar algerlega spilað eigin leik. Hafa þeir einhliða veitt rússneskum útgerðum heimildir til að veiða makríl langt umfram ráðleggingar vísindamanna og hinar þjóðirnar óttast að Rússar gangi harkalega á stofnana.
Eins og segir í frétt Baird Maritime um málið þá ákváðu Rússar að úthluta rúmlega 67.500 tonnum makríl en það er fimm sinnum það sem Rússar úthlutuðu árið 2004.
Engin þjónusta
Þann 28. Ágúst setti NEAFC í gildi nýjar reglur til þess að reyna að takast á við rányrkju Rússa. En það var Evrópusambandið sem lagði þær til og er beint gegn skipum sem hafa veitt meiri afla en 1.495 tonn.
Samkvæmt reglunum mega skip NEAFC meðlima ekki veita rússneskum makrílveiðiskipum aðstoð á alþjóðlegum hafsvæði og í lögsögu meðlimaríkja. Það er þeim skipum sem hafa veitt meira en 1.495 tonn. Mega þau ekki umskipa neinum varningi og ekki veita þeim olíu. Þar að auki mega skipin ekki koma í hafnir ríkjanna og fá þar þjónustu svo sem olíukaup.
Baráttunni ekki lokið
Evrópusambandið sjálft var reyndar búið að taka reglurnar í gildi fyrr í sumar. Það er 3. júlí síðastliðinn. Þegar hafa aðildarríki þess meinað rússneskum skipum aðgang að höfnum.
Þrátt fyrir að Evrópusambandið telji reglurnar mikilvægar þá er baráttunni ekki þar með lokið. Tryggja þurfi að aðildarríkin framfylgi reglunum, sérstaklega gagnvart skipum sem kynnu að aðstoða Rússa á opnu hafi. Einnig þurfi að sammælast um langtíma kerfi á veiðum á makríl og öðrum sameiginlegum stofnum.