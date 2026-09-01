Hlutum var varpað inn á lóð Bjarna: „Sumir telja sig alltaf ná að handleika sannleikann og réttlætið“

„Menn þurfa að byggja upp skráp til að taka þátt í þessu. Auðvitað er langæskilegast eftir kosningar að fólk fái að njóta þess að hafa fengið umboð og á rétt á því að fá að sinna sínum störfum í friði, ekki gagnrýnislaust en án þess að verið sé að hóta því, eða hreyta einhverjum illindum og ónotum í fólk, við viljum málefnalega umræðu. Ég er, og var, fyrir löngu síðan búinn að átta mig á því að brynja sig fyrir þessu og þetta er hluti af því að taka að sér ábyrgðarstöðu.“
Þetta segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og fyrrverandi ráðherra, í viðtali í Spjallinu með Frosta Logasyni á Brotkasti. Þar var Bjarni meðal annars spurður um þær hótanir sem bárust Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar liðna helgi. Margir hafa stigið fram og gagnrýnt slíkt framferði, þá er áberandi á samfélagsmiðlum að margir nota tækifærið til að benda á önnur slík dæmi þeirra sem eru á annarri pólitískri línu.
Sjá einnig: Lögreglan rannsakar alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar
Bjarni fór ekki varhluta af hótunum og uppákomum í sinni ráðherratíð.
„Ég geri mér grein fyrir því að þeir sem að stjórna í dag hafa fengið erfitt verkefni, það er oft vanmetið. Mér finnst að samfélagsmiðlar hafi magnað upp dómhörkuna í samfélaginu gagnvart stjórnmálamönnum. Það er oft með mjög einföldum hætti reynt að afgreiða risastór mál með slagorðum. Það er bara flókið að stýra þjóðarskútunni en við eigum kröfu til þess að það sé gert eins vel og mögulegt er. Við viljum opna umræðu, við viljum að Ísland mæli sig við það sem gerist best í heiminum og við gerum kröfu um árangur,“ segir hann.
„Ég var nú ekki mikið að fylgjast með því hvað var verið að segja á netinu. Ég veit að lögreglan fylgist með og les í hvort það sé skipulega, eða ítrekað, eða vaxandi. Síðan fá menn líka skeytasendingar heim til sín og allskonar uppákonur.“
Það hafi komið bréf inn um lúguna á heimili hans og slíkt.
„Verið að varpa hlutum inn á lóðina og svona. Það gekk á ýmsu.“
Þá var rifjað upp atvik árið 2023 þegar mótmælandi kastaði rauðu glimmeri á Bjarna á fundi í Háskóla Íslands og fleiri mótmælendur trufluðu fundinn til að krefjast þess að Ísland sliti stjórnmálasambandi við Ísrael. Ákveðið var að hætta við fundinn vegna mótmælanna.
„Mér fannst það bara ömurlegt,“ segir Bjarni um mótmælin. „Það er bara ömurlegt þegar maður mætir á málstofu til að tjá sig að þá er komið í veg fyrir að maður geti tjáð sig. Fólk getur verið manni ósammála en þetta er ekki málefnalegt eða uppbyggilegt fyrir samfélagsumræðuna. Sumir telja sig alltaf ná að handleika sannleikann og réttlætið. Þeir halda á sannleikanum og réttlætinu, þá halda þeir að þeir geti gert hvað sem er.“
Hér má sjá brot úr viðtalinu: