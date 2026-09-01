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Halla Tómasdóttir: „Engin orð ná utan um slíkan missi“

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 1. september 2026 07:17

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hefur vottað aðstandendum og vinum þeirra ungmenna sem létust í hörmulegu umferðarslysi í fyrrinótt samúðarkveðjur.

Greint var frá því í gær að tvær stúlkur og einn piltur, öll um og undir tvítugt, hefðu látist á Krýsuvíkurvegi. Tilkynning um slysið barst skömmu eftir miðnætti á sunnudagskvöld en bifreiðin sem um ræðir hafnaði utan vegar.

„Hugur minn er hjá fjölskyldum og vinum þeirra ungu einstaklinga sem létust í hinu hörmulega slysi í nótt sem leið. Engin orð ná utan um slíkan missi. Þegar sorgin knýr dyra með þessum hætti erum við minnt á hversu dýrmætt og viðkvæmt lífið er. Förum varlega og gætum hvert að öðru,” segir Halla á Facebook-síðu sinni.

Vísir greindi frá því í gær að drengurinn hefði verið fæddur árið 2005 en stúlkurnar árin 2007 og 2009.


 

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