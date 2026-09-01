Dæmdur sekur fyrir morðið á Tupac – Svona fór saksóknarinn að því að sannfæra kviðdóminn

Duane „Keffe D“ Davis hefur verið dæmdur sekur fyrir að myrða rapparann Tupac Shakur í september 1996 eða fyrir um þrjátíu árum síðan. Það tók kviðdóminn aðeins um þrjár klukkustundir að komast að niðurstöðu en það er í styttra lagi þegar um er að ræða fræg morðmál, að O.J. Simpson-málinu undanskildu.
Sjá einnig: „Einn af mínum mönnum tók upp Glock og skaut til baka“
Tupac var aðeins 25 ára gamall þegar hann lést í skotárás þegar hann sat í bíl á aðalgötu Las Vegas. Tupac var farþegi í BMW sem var keyrður af Marion “Suge” Knight, stofnanda plötuútgáfunnar Death Row Records á vesturstönd Bandaríkjanna, þegar skotið var á þá. Þeir höfðu verið að fylgjast með Mike Tyson og Bruce Sheldon keppa í hnefaleikum og voru á leiðinni á næturklúbb þar sem Tupac ætlaði að koma fram. Bíllinn þeirra var á rauðu ljósi þegar hvítur bíll stöðvaði við hliðina á þeim og skaut inn í bílinn. Suge lifði af en Tupac var skotinn fjórum sinnum, hann lést tæpri viku síðar á sjúkrahúsi.
Lengi vel var talið að morðið hans yrði aldrei leyst og að þeir sem báru ábyrgð á því að skjóta hann myndu aldrei mæta fyrir dóm. Árið 2019 gaf Davis út sjálfsævisögu sína sem glæpamann í South Side Compton Crips-genginu, bókin og viðtöl tengd henni varð til að lögreglan opnaði rannsóknina á ný. Fyrir dómi hömruðu verjendur hans á því að engar beinar sannanir væru fyrir því að hann væri sekur og að hann hefði einungis sagst hafa átt aðkomu að morðinu til að selja fleiri bækur.
Málatilbúnaður saksóknarana gekk út á að Davis hafi skipulagt morðið á Tupac eftir að rapparinn tók þátt í að ráðast á frænda hans, Orlando „Baby Lane“ Anderson, fyrr um kvöldið. Sú árás hafði að gera með gengjamerki sem Baby Lane er sagður hafa reynt að stela nokkru áður. Grunur beindist að Baby Lane en hann var sjálfur myrtur árið 1998.
Saksóknarinn Binu Pilal dró ás úr erminni þegar hann spilaði fyrir kviðdóminn upptöku af Davis frá árinu 2009, löngu áður en hann ætlaði að gefa út bók. Þar lýsti Davis smáatriðum og sagði Pilal að þetta myndi enginn gera ef hann væri að ljúga, í upptökunni heyrist Davis segja: „Hann gaf mér byssuna. Hann gaf mér byssuna.“
Eftir að hann var dæmdur sekur sagði Davis við dómarann að hann hygðist áfrýja, honum verður haldið í gæsluvarðhaldi fram að því að refsing verður ákveðin 13. október næstkomandi.